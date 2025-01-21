Депутат Бундестага Дагделен потребовала возобновить импорт нефти из России на НПЗ в Шведте

Tекст: Вера Басилая

Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила о необходимости возобновления импорта российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведте, сообщает РИА «Новости».

Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, в котором описывается, как санкции нанесли удар по НПЗ в Шведте, который ранее перерабатывал российскую нефть, доставляемую по трубопроводу «Дружба». В результате санкций завод оказался в кризисе, а его сотрудники подверглись угрозе увольнения.

«Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия «Северного потока – 2» и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», – написала депутат.

Ранее Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии из-за нехватки доступных энергоресурсов.

Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

Россия предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте может привести к росту цен на топливо в Германии.