Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.0 комментариев
В Германии призвали возобновить импорт нефти из России
Депутат Бундестага Дагделен потребовала возобновить импорт нефти из России на НПЗ в Шведте
Депутат Бундестага Севим Дагделен выступила с требованием возобновить импорт российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы обеспечить рыночные цены на энергоносители, следует из ее сообщения в соцсети.
Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила о необходимости возобновления импорта российских углеводородов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведте, сообщает РИА «Новости».
Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, в котором описывается, как санкции нанесли удар по НПЗ в Шведте, который ранее перерабатывал российскую нефть, доставляемую по трубопроводу «Дружба». В результате санкций завод оказался в кризисе, а его сотрудники подверглись угрозе увольнения.
«Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия «Северного потока – 2» и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», – написала депутат.
Ранее Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии из-за нехватки доступных энергоресурсов.
Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.
Россия предупреждала, что замена российской нефти Urals на другие сорта на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте может привести к росту цен на топливо в Германии.