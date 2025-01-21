Курс доллара опустился ниже 100 рублей впервые с декабря

Доллар на межбанковском рынке России опустился ниже 100 рублей впервые с декабря

Tекст: Вера Басилая

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 27 декабря опустился ниже 100 рублей. В ходе торгов на площадке «Финам» к 12:00 мск доллар снижался на 1,5% и достиг отметки 99,47 рубля. Однако уже к 12:23 мск курс замедлил снижение и составил 100,08 рубля, что на 0,9% ниже предыдущих значений, передает ТАСС.

Курс евро также демонстрировал снижение на российском межбанковском рынке. По данным на 12:24 мск, евро падал на 1,46% и достиг уровня 103,713 рубля.

Ранее курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что на 3,63% выше предыдущего значения.

До этого криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, при этом общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.