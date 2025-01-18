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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 12:00 • Видео

    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    Почему Франция будет терпеть оскорбления от африканцев

    «Мы дошли с Алжиром до крайне опасной точки», заявляют представители французского руководства. Дело дошло до арестов и угроз расторгнуть соглашения, благодаря которым африканцы беспрепятственно приезжают во Францию, наводняя ее мигрантами. Почему Париж внезапно рассорился со своей бывшей колонией, но в итоге вынужден учитывать зависимость от нее? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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