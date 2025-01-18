Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности Перейти в раздел

Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности Перейти в раздел

«Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить» «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности Перейти в раздел

Почему Франция будет терпеть оскорбления от африканцев «Мы дошли с Алжиром до крайне опасной точки», заявляют представители французского руководства. Дело дошло до арестов и угроз расторгнуть соглашения, благодаря которым африканцы беспрепятственно приезжают во Францию, наводняя ее мигрантами. Почему Париж внезапно рассорился со своей бывшей колонией, но в итоге вынужден учитывать зависимость от нее? Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

Украина отдалась Британии на 100 лет Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

Подарок Трампа для России и Китая Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно. Перейти в раздел

Насколько сильны Вооруженные силы КНДР Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

Условия применения Россией ядерного оружия Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД. Перейти в раздел