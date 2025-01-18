Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

Игорь Мальцев
Государству не обязательно играть в компьютерные игры
Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.
Андрей Полонский
Во время войны все и всегда ждут мира
Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.
Тимофей Бордачёв
Откуда у словаков дух противоречия Западу
Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.