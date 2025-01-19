Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Как указали в ведомстве, инцидент произошел 19 января в период с 12:40 до 13:10 по московскому времени, передает ТАСС.
По данным министерства, три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, а еще один – над территорией Курской области. В ведомстве подчеркнули, что действия ПВО были направлены на предотвращение воздушных угроз.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, обошлось без пострадавших.
Напомним, 18 января средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.