ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, инцидент произошел 19 января в период с 12:40 до 13:10 по московскому времени, передает ТАСС.

По данным министерства, три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, а еще один – над территорией Курской области. В ведомстве подчеркнули, что действия ПВО были направлены на предотвращение воздушных угроз.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, обошлось без пострадавших.

Напомним, 18 января средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.