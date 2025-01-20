Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Трамп пообещал вернуть свободу слова в США
Президент США Дональд Трамп в своей вступительной речи пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.
Трамп, вступивший в должность 47-го президента США, в своей первой речи заявил о намерении вернуть свободу слова в Америке, передает РИА «Новости».
Президент отметил: «После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку».
Напомним, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия.
Ранее он объявил о начале золотого века Америки.