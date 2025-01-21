Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
В Амурской области крыша ТЦ обрушилась под снегом
В торговом центре города Шимановска в Амурской области из-за скопления снега обвалилась крыша, сообщили в региональной прокуратуре во вторник.
Происшествие случилось 21 января в дневное время, все сотрудники и посетители были быстро эвакуированы, никто не пострадал, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Прокуратура начала проверку, оцениваются действия ответственных должностных лиц, проверяются соблюдение требований о безопасности сооружений и надлежащей эксплуатации здания.
В феврале 2024 года в Казани обрушилась часть крыши производственного здания, погиб человек. В апреле 2022 года в Магадане после схода снега с крыши детского сада погиб восьмилетний мальчик.