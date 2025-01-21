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Автобус в Подмосковье врезался в дерево, пять человек пострадали
В Московской области на трассе МБК – Анциферово – Давыдово автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пострадали пять человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла в Орехово-Зуево на шестом километре трассы МБК – Анциферово – Давыдово. По предварительной информации, автобус, которым управлял водитель 1967 года рождения, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Пострадали пять человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В начале января в Карелии перевернулся автобус, пострадали 14 человек.