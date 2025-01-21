Bloomberg: Доходы бюджета России в декабре достигли рекорда, несмотря на санкции

Tекст: Елизавета Шишкова

Доходы бюджета России в декабре прошлого года стали самыми высокими с января 2011 года, передает Bloomberg. Основным источником роста стали доходы от нефти и газа, которые увеличились на треть по сравнению с прошлым годом. Также значительное увеличение произошло благодаря налогам и дивидендам на фоне стабильного экономического роста. Кроме того, объем ненефтегазовых доходов значительно превысил предварительные прогнозы на 2025-2027 годы.

Общие доходы в 2024 году выросли на 26% – до 36,7 трлн рублей. Расходы правительства в декабре также достигли рекорда, составив 7,15 трлн рублей, что превысило предыдущий рекорд, установленный в декабре 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что четверть бюджета России в течение ближайших трех лет будет направлена на социальные обязательства, в том числе здравоохранение, образование и культуру.