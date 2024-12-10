Путин объявил о выделении четверти бюджета на социальные программы

Путин: Четверть бюджета России в ближайшие три года направят на социальные обязательства

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что несмотря на внешние ограничения и трудности, Россия выполнит все социальные обязательства. Президент подчеркнул, что на эти цели планируется направить четверть расходов бюджета на ближайшие три года, говорится на сайте Кремля.

«Хотя правильным было бы говорить не о расходах, а об инвестициях в человеческий капитал, так как средства идут на заработные платы, пенсии, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение», – сказал Путин.

Ранее Путин подписал федеральный бюджет на 2025–2027 годы, в котором предусмотрен рост доходов и расходов с дефицитом в 1,173 трлн рублей в 2025 году.

Путин также утвердил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей, как предусмотрено в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.