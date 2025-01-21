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Умер французский кинорежиссер Блие
Умер французский кинорежиссер Бертран Блие
Французский кинорежиссер Бертран Блие, известный своими фильмами «Вальсирующие» и «Приготовьте ваши носовые платки», умер в Париже в возрасте 85 лет, пишет AFP.
Как сообщает AFP, по словам семьи, Блие ушел из жизни мирно у себя дома в Париже в окружении жены и детей, передает ТАСС.
Министр культуры Франции Рашида Дати назвала Блие «великим режиссером-нонконформистом». Блие прославился своими работами «Вальсирующие» и «Приготовьте ваши носовые платки». Последняя лента получила премию «Оскар» в 1979 году за лучший фильм на иностранном языке.
На протяжении своей карьеры Блие снял около 20 фильмов и был сценаристом 24 картин.
На прошлой неделе легендарный режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет.