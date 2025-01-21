Умер французский кинорежиссер Блие

Умер французский кинорежиссер Бертран Блие

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает AFP, по словам семьи, Блие ушел из жизни мирно у себя дома в Париже в окружении жены и детей, передает ТАСС.

Министр культуры Франции Рашида Дати назвала Блие «великим режиссером-нонконформистом». Блие прославился своими работами «Вальсирующие» и «Приготовьте ваши носовые платки». Последняя лента получила премию «Оскар» в 1979 году за лучший фильм на иностранном языке.

На протяжении своей карьеры Блие снял около 20 фильмов и был сценаристом 24 картин.

На прошлой неделе легендарный режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет.