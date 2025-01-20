  • Новость часаВСУ за сутки в Курской области потеряли более 460 солдат
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    Украинские выборы становятся делом России и США
    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

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    20 января 2025, 13:46 • Новости дня

    Рогов заявил об атаках ВСУ на три города в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО, сообщил глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    В Мелитополе прозвучали два взрыва, по предварительным данным, это работа средств противовоздушной обороны, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что ПВО работала по двум беспилотникам.

    Также ВСУ начали обстреливать из РСЗО город Токмак, в нем также работают системы противовоздушной обороны.

    В Бердянске прозвучала серия взрывов, там тоже работают расчеты ПВО, заключил глава комиссии.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 20 января средства ПВО уничтожили 31 украинский дрон.

    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    20 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, отметив, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

    «Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

    Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

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    19 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 известных лиц, включая политиков и деятелей культуры, а также лишил их государственных наград.

    Отмечается, что среди фигурантов списка значатся депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин, а также известный балетмейстер Вадим Писарев, передает РИА «Новости».

    В указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса, говорится: «Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению». В приложении содержится список из 18 человек, против которых введены санкции.

    Помимо Шуфрича, в перечень вошли руководитель парламентской группы украинской партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, экс-депутат Рады Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко. Также фигурантами указа стали народный артист Украинской ССР и России Илья Резник, оперный певец Василий Герелло и украинская журналистка Светлана Крюкова.

    Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

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    20 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Шевченко в ДНР, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, бронетранспортеры и артиллерийские установки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения группировки «Запад» освободили Новоегоровку в ЛНР. Украинская армия потеряла до 400 военнослужащих и значительную часть техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры американского производства.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска. Украинская сторона потеряла до 20 человек, а также станцию РЭБ.

    Южная группировка заняла выгодные позиции. В результате боев противник потерял более 220 военнослужащих и значительное количество техники, включая боевые машины. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся значительные потери в районах Константинополя, Нового Комара, Богатыря и других. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и ряд единиц техники, включая танк и французские артиллерийские установки Caesar.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по позициям противника в Херсонской и Запорожской областях. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 военнослужащих, а также технику и боеприпасы.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике. На юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка начались боевые действия.

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    20 января 2025, 12:01 • Новости дня
    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии

    Политолог Ткаченко: Словацкая оппозиция при поддержке Запада может получить контроль над Верховным судом

    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Премьера Словакии Роберта Фицо настораживают связи оппозиции с Украиной. Несмотря на то, что противники действующей власти в стране не смогут организовать масштабные акции протеста, поддержка Запада позволяет им «подмять под себя» некоторые важные институты власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Роберт Фицо обвинил оппозицию в подготовке госпереворота.

    «Заявления Роберта Фицо о готовящемся оппозицией госперевороте стали реакцией премьера на визит представителей «Прогрессивной Словакии» в Киев. Члены этой партии воспитаны на идеях европейской интеграции, а властных амбиций у них предостаточно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Однако, как добавил политолог, население в ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов. То есть «поколенческий сдвиг» играет не на пользу оппозиции. Кроме того, острая реакция Фицо на поездку делегации от «Прогрессивной Словакии» на Украину объясняется и напряженными отношениями между Братиславой и Киевом.

    «Сегодня Владимир Зеленский пытается выстроить для себя образ человека, близкого к Вашингтону. Поскольку США во многом диктуют политику европейских государств, то и Украина начала пытаться игнорировать интересы ЕС. Фицо же ставит свою страну на первое место. Это идеологическое разногласие во многом и разрушает диалог Братиславы с Киевом», – детализировал аналитик.

    По мнению Ткаченко, слова Фицо о возможности организации Майдана в Словакии имеют и электоральное отражение. Оппозиция уже вносила в парламент предложение о созыве заседания по вотуму недоверия правительству. «На этом фоне премьер и вырисовывает для общества два возможных сценария: либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции», – акцентировал Ткаченко.

    По его оценкам, словацкой оппозиции все же не удастся организовать масштабные уличные протесты. Вместе с тем, собеседник допускает ситуацию, при которой Запад и местные элиты, ориентированные на Брюссель, могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные институты государственной машины.

    «В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», – напомнил политолог. Такое гипотетическое развитие событий нанесет ущерб интересам Москвы, считает эксперт.

    «Сейчас Венгрия, Словакия и некоторые другие европейские страны постепенно приходят к пронациональным позициям. Они также выступают за нормализацию диалога с Россией. В наших интересах, чтобы эти силы не были повержены. Москве выгодно, чтобы государства ЕС сохраняли интерес к обсуждению с нами экономических и культурных отношений», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть. «Мы готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту на другой стороне улицы, которого так упорно добивается «Прогрессивная Словакия», – цитирует главу правительства издание Pravda.

    Таким образом Фицо прокомментировал недавний визит представителей оппозиционной партии в Киев. По словам премьера, он не выступает против подобных поездок. «Когда у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры где угодно, даже на Марсе», – добавил глава правительства.

    Однако он заметил, что визит членов «Прогрессивной Словакии» в Киев выглядел как жест подчинения Братиславы Киеву. По его мнению, действия партии подчеркивают ее «проукраинский характер». Фицо также рассказал о нежелании Владимира Зеленского встретиться с ним лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер добавил, что в последнее время Киев пытается «втереться в милость» к избранному президенту США Дональду Трампу. Этим и объясняется решение офиса Зеленского о прекращении транзита российского газа в ЕС, что должно преподнести Штатам всю Европу «на золотом подносе». Фицо заметил, что хотя Союз и является «жизненным пространством» Братиславы, это не отразится на готовности страны отстаивать свои интересы.

    Ранее Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказывал, почему именно в Словакии прижился «духа противоречия Западу».

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    20 января 2025, 09:51 • Новости дня
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    В Татарстане за час уничтожили два украинских дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО за час уничтожили два украинских беспилотника в Татарстане, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Республики Татарстан.

    Средства противовоздушной обороны сработали в период с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

    Власти Казани сообщили о предотвращении атак БПЛА на промышленные предприятия.

    В то же время на улице Можайского в Казани обнаружили упавший обломок беспилотника, он оказался не взрывоопасным.

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    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


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    20 января 2025, 04:03 • Новости дня
    Командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат

    Пленный ВСУ заявил, что пути отступления из Курахово ВСУ заминировали

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

    Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово, передает РИА «Новости». «Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от 'птичек' уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», – отметил он.

    По словам Корейко, последние оставшиеся в Курахово части ВСУ много раз запрашивали разрешение на отход у командования. Но в ответ слышали только «вперед». При этом, как отметил Корейко, к тому времени командование уже успело вывести из населенного пункта  операторов беспилотников и пехоту, вооруженную противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. Позднее солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие.

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    19 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»

    Главком Сырский сообщил об отсутствии средств перехвата ракет «Орешник» на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Сырский заявил, что Украина не обладает средствами для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». Он подчеркнул, что такие средства на данный момент отсутствуют, передает ТАСС.

    Напомним, 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары по России западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины – заводу «Южмаш». По его словам, «Орешник» может поражать цели на дальности до 5 тыс. км, и у противника нет реальной возможности для его перехвата.

    После этого в ходе диалога о противостоянии «Орешника» с американской ПРО Путин заявил о готовности снова применить гиперзвуковую ракету, если это потребуется. 21 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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