Минобороны заявило о 31 сбитом украинском БПЛА за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в ночь на 20 января российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, всего было сбито 31 летательный аппарат. Наибольшее количество дронов, четырнадцать, было уничтожено над Брянской областью. Кроме того, шесть беспилотников было перехвачено в Калужской области, три – в Белгородской области, и еще три – в Курской области.

Дополнительно было зафиксировано два случая перехвата дронов над Рязанской областью и столько же над Орловской областью. Один беспилотник был сбит над территорией Татарстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили управляемую бомбу ВСУ в Курской области, а также сбили четыре украинских дрона над Белгородской и Курской областями.