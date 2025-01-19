Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.2 комментария
Средства ПВО сбили управляемую бомбу ВСУ в Курской области
Силы ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области силы ПВО предотвратили атаку, сбив управляемую авиационную бомбу ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
В приграничном районе Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». Инцидент произошел вскоре после сообщения о перехвате ракеты над территорией этой же области.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», – сказано в заявлении оперштаба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.