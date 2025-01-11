Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
Ганчев заявил о взятии под контроль поселка Двуречная российскими силами
Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области, поселок Двуречная находится под их огневым контролем, глава российской региональной администрации Виталий Ганчев.
По его словам, российские вооруженные силы продолжают активные операции на позициях украинских войск в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Ганчев сообщил, что особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских военных.
По его словам, фронт на Харьковском направлении остается подвижным. Российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцев. «Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск», – заявил Ганчев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла удары по подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны на Харьковском направлении. До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.