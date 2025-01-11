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    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

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    11 января 2025, 13:52 • Новости дня

    Ганчев заявил о взятии под контроль поселка Двуречная российскими силами

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области, поселок Двуречная находится под их огневым контролем, глава российской региональной администрации Виталий Ганчев.

    По его словам, российские вооруженные силы продолжают активные операции на позициях украинских войск в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Ганчев сообщил, что особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских военных.

    По его словам, фронт на Харьковском направлении остается подвижным. Российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцев. «Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск», – заявил Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла удары по подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны на Харьковском направлении. До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге

    В Кривом Роге зафиксировали удар в районе бывшего места жительства Зеленского «95-й квартал»

    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Кривом Роге, по данным пророссийского николаевского сопротивления, зафиксирован удар в микрорайоне «95-й квартал», где ранее жил Владимир Зеленский.

    В направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге был нанесен удар, сообщает РИА «Новости». По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в результате атаки произошло два «прилета». Лебедев отметил, что данный микрорайон известен тем, что здесь ранее проживал Владимир Зеленский.

    С октября 2022 года Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту.  Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские вооруженные силы в боях с ВСУ избегают нанесения ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    В свубботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины, а 6 января взрывы прогремели в районе города Снегиревка и в Кривом Роге.

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    11 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

    «Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь», – сообщил руководитель региона в Telegram.

    Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожаров не было, здания получили незначительные повреждения. Подготовлен пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир.

    Проводится оценка нанесенного ущерба. «Будем оперативно ликвидировать последствия», – заверил Первышов.

    Напомним, ночью атакам БПЛА также подверглись Анапа и Воронеж.

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    10 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году

    Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году

    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    10 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

    Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

    «Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

    Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

    Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

    «Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

    «Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

    Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.

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    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    11 января 2025, 10:09 • Новости дня
    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ

    Последний крупный опорный пункт ВСУ зачищен в Дзержинске

    В Дзержинске зачищен последний опорный пункт ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Последний крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в Дзержинске (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) зачищен, сообщили в силовых структурах. В городе продолжаются работы по устранению точечных очагов сопротивления.

    «Зачищен последний занятый противником террикон в Дзержинске. Это был крупный опорный пункт. Сейчас речь идет об устранении точечных очагов сопротивления», – заявили ТАСС в силовых структурах.

    Силовики также сообщили, что украинская группировка в этом районе начала подготовку оборонительных рубежей за пределами города, что указывает на возможное продолжение боевых действий в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большая часть Дзержинска в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военных, остаются лишь небольшие группы противника.

    Кроме того накануне российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям.

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    11 января 2025, 07:56 • Новости дня
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, 31 беспилотник сбит над акваторией Черного моря. По 16 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края. Еще 14 сбили над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью сбито четыре БПЛА, над Тамбовской области – два, над Курской областью и Крымом – по одному.

    Напомним, ранее сообщалось об атаках беспилотников на Анапу, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую области.

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    11 января 2025, 11:27 • Новости дня
    В Киевской области ликвидировали скопление украинской бронетехники

    Tекст: Евгения Караваева

    В Буче Киевской области ночью нанесены удары по скоплению бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.

    В ночь на субботу в Буче Киевской области удары по скоплению бронетехники привели к потерям среди украинских военных, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления, заявил, что удары были нанесены «Геранями», из-за чего бронетехника не понесла значительных повреждений. Однако среди украинских военных, которые находились рядом с техникой, есть погибшие и раненые.

    Лебедев также отметил, что уцелевшие военные разбежались после атаки. В связи с этим меры безопасности в Буче и на близлежащих территориях усилены, а блокпосты приведены в повышенную готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы, по сообщениям украинских СМИ. В Киевской области за сутки тревога объявлялась пять раз.

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    11 января 2025, 01:42 • Новости дня
    Система оповещения в связи с работой ПВО запущена в Анапе
    Система оповещения в связи с работой ПВО запущена в Анапе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Анапе запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО, сообщила мэрия.

    Мэрия Анапы в Telegram призвала жителей не покидать помещения, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие. Также жителям Кубани указали на запрет съемки беспилотников и работы системы ПВО.

    На днях в станице Петровской на Кубани в результате падения обломков беспилотника были повреждены частный дом и газопровод. В четверг сообщалось, что девять украинских дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

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    11 января 2025, 00:37 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, подтвердив «неизменную поддержку Украины», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Президент разговаривал по телефону с президентом Зеленским несколько минут назад», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    По ее словам, Байден заявил о «неизменной поддержке Украины, которая оказывается на протяжении последних трех лет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Байдена не успела израсходовать 4 млрд долларов на поддержку Украины, эти средства перейдут в распоряжение команды следующего президента США Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января.

    Financial Times заявляла, что Трамп предлагает Украине мирное соглашение с Москвой без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России. Однако позднее издание заявило, что Трамп пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине.

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    11 января 2025, 04:19 • Новости дня
    Жители Анапы не пострадали в результате атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет, сообщила мэрия Анапы.

    «В Анапе пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении мэрии в Telegram.

    Указывается, что «в результате беспилотной атаки сработала городская система оповещения», прозвучали взрывы в результате работы средств ПВО. Предупреждение об опасности БПЛА остается в силе.

    Напомним, в Анапе была запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО.

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    10 января 2025, 22:47 • Новости дня
    Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех человек

    Число жертв обстрела Светлодарска ВСУ выросло до трех человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Число погибших в результате ракетного обстрела города Светлодарска в Донецкой народной республике увеличилось до трех человек, сообщили в правительстве ДНР.

    Число жертв ракетного обстрела Светлодарска вооруженными силами Украины, увеличилось до трех, передает РИА «Новости».

    В результате первого нападения погибла женщина 1958 года рождения, во время повторной атаки жертвами стали еще две женщины, 1964 и 1948 годов рождения. Пострадали восемь человек, среди которых тяжело ранена девочка-подросток.

    ВСУ выпустили в общей сложности 18 ракет из реактивных систем залпового огня по Светлодарску в 7.20 и 14.10.

    Ранее Денис Пушилин сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по Светлодарску погибли две женщины.



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    11 января 2025, 00:26 • Новости дня
    США нарастили производство боеприпасов за время конфликта на Украине
    США нарастили производство боеприпасов за время конфликта на Украине
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    За время конфликта на Украине США увеличили производство боеприпасов и ракет: калибра 155-мм – в 2,8 раза, ракет ПВО – на 116%, боеприпасов для HIMARS – на 60%, сообщается в докладе Пентагона.

    Производство снарядов калибра 155-мм увеличилось на 178%, достигнув 40 тыс. в месяц (ранее – 14,4 тыс.). Производство ракет PAC-3 MSE для систем ПВО достигло среднего значения 48,6 в месяц (ранее – 21). Производство боеприпасов для РЗСО HIMARS увеличилось с пяти до восьми в месяц.

    Помимо этого, на 64% возросло производство стволов для гаубиц М777. Производство ракет GMLRS повысилось на 40%, ракет AIM-9X – на 18%, а противотанковых комплексов Javelin – на 14%, передает РИА «Новости».

    Замминистра обороны США Кэтлин Хикс отметила, что общий объем инвестиций в разработку и создание новых вооружений за последние четыре года превысил 1,2 трлн долларов. Она подчеркнула, что указанные инвестиции превышают любой четырехлетний период за время холодной войны, и что Пентагон активно занимается внедрением новых оперативных концепций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вложили миллиарды в развитие своего военно-промышленного комплекса благодаря конфликту на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что большая часть средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине, пойдет на развитие американского ВПК и «создание десятков тысяч могил» на украинской территории.

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    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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