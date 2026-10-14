При крушении лодки в Индии погибли 13 детей

  • Новость часаВ результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
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    Список ударов России по Британии дополнен неожиданным пунктом
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    8 комментариев
    14 октября 2026, 07:56 • Новости дня

    При крушении лодки в Индии погибли 13 детей

    При крушении лодки на реке Ганг в Индии погибли по меньшей мере 13 детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате крушения лодки на реке Ганг в округе Вайшали индийского штата Бихар погибли по меньшей мере 13 детей в возрасте до 15 лет, сообщил глава местной администрации Вайшали Варши Сингх.

    «По имеющимся данным, на борту лодки находилось от 15 до 20 человек, в основном дети. Точное число пока неизвестно. На данный момент извлечено 13 тел. Все жертвы были моложе 15 лет», – приводит слова Сингха ТАСС.

    Отмечается, что пассажиры направлялись на праздник в деревню на другом берегу реки, когда лодка перевернулась.

    В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции, местным водолазам помогают Государственные силы реагирования на стихийные бедствия. Спасены семь детей, они находятся в больнице в стабильном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Бенгальском заливе пошло ко дну судно с китайскими моряками.

    13 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян начал пересматривать свои позиции по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    «Сейчас мы замечаем очень важные детали. Судя по всему, Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции, исходя из той реальности, которая сложилась вокруг Армении и вообще в целом в мире», – приводит слова Саркисяна РИА «Новости».

    По его словам, сейчас глава правительства утверждает, что интеграция зависит от готовности Евросоюза принять страну и от результатов голосования армянского народа. Политик назвал это попыткой «дать задний ход», напомнив о принятом ранее парламентом курсе на евроинтеграцию.

    Саркисян также обратил внимание на раскол в обществе, часть которого поверила в «авантюрные замыслы» руководства о диверсификации внешней политики. Он добавил, что страна не обладает экономической самодостаточностью, а внешний долг достиг 50% от ВВП, что заставляет власти постоянно брать кредиты для покрытия дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кремле напомнили стремящейся в Евросоюз Армении об опыте Турции.

    Тогда эксперты предупредили, что попытки перенять опыт Украины доведут экономику республики до упадка.

    Весной в МИД России заявили об использовании Арменией Москвы ради европейского пути.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    13 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления

    Суд Норвегии не уведомил Россию об аресте судна из-за опасности промедления

    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Норвегии принял решение арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления Москвы, сославшись на опасность промедления при исполнении решения по ходатайству украинского «Нафтогаза».

    Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи разрешил арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления России. Суд признал наличие «опасности промедления» и постановил не сообщать российской стороне о ходатайстве об обращении взыскания на судно, чтобы не затруднить исполнение решения, пишет ТАСС.

    Норвежские власти задержали судно «Профессор Молчанов» 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Это было сделано по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» с целью обеспечения исполнения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии назвал арест «Профессора Молчанова» делом местного суда. В начале месяца посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

    В прошлом месяце МИД анонсировал судебное рассмотрение ареста «Профессора Молчанова».

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    13 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

    MS Now: Белый дом пригрозил уволить нового пресс-секретаря за короткий брифинг

    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга
    @ IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа осталась крайне недовольна дебютным брифингом нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии и предупредила ее о возможном увольнении.

    В американской администрации сочли работу нового пресс-секретаря неудовлетворительной, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS Now.

    «Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьет рекорд Скарамуччи», – заявил представитель Белого дома. Он имел в виду Энтони Скарамуччи, уволенного в 2017 году всего через десять дней после назначения на пост директора по коммуникациям.

    Общение Захарии с прессой продлилось около 14 минут, из которых на вопросы журналистов ушло менее пяти минут, а ответы получили лишь три репортера.

    Пресс-секретарь объяснила скоротечность мероприятия графиком Дональда Трампа, который отправлялся на Аляску, однако отъезд президента не совпадал по времени с брифингом.

    Сам глава государства не стал критиковать подчиненную и отметил, что она провела встречу с журналистами «очень хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе внезапная отставка предыдущего пресс-секретаря застала администрацию Дональда Трампа врасплох.

    В прошлом году в Белом доме анонсировали массовые увольнения государственных служащих.

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    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    13 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    NYT: США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались идти на уступки украинской делегации в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Спецпосланники Трампа на шестичасовых переговорах в Майами ошеломили украинскую делегацию известием, что Вашингтон приостановит санкции в отношении российского дизельного топлива, пишет The New York Times.

    Американские политики также передали просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На вопрос одного из украинских переговорщиков, что Киев получит взамен, американские спецпосланники ответили, что Вашингтон «уже многое делает для Украины, и не должен идти на уступки». Сторона США также напомнила о разведывательной помощи, которую американцы оказывают Украине.

    Некоторые присутствующие восприняли это заявление как скрытую угрозу. Представитель американской администрации отверг наличие подобной угрозы, однако отметил, что Трамп настолько зол на Киев, что предсказать его дальнейшие действия трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказом прекратить удары по российским НПЗ вывел Трампа из себя. В воскресенье дизельная сделка Москвы и Вашингтона стала шоком для союзников Украины. В субботу США пригрозили лишить Киев разведданных из-за атак на российские нефтяные объекты.

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    13 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Бывшего британского дипломата задержали после возвращения с «Валдая»

    Британского экс-дипломата задержали в Лондоне после поездки на «Валдай»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего британского дипломата Иэна Прауда на несколько часов задержала контртеррористическая полиция после возвращения в Лондон с мероприятий Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Экс-дипломата остановили в ночь на 2 октября после рейса из Москвы через Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Прауда для американского издания Responsible Statecraft.

    «Я не имел права хранить молчание и подвергся тщательному обыску, предоставив отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», – заявил Прауд.

    По его словам, правоохранители объяснили свои действия желанием задать несколько вопросов и проверить, не планирует ли он враждебный акт против Британии. При этом Прауд отметил, что не подозревался ни в чем незаконном.

    Бывший дипломат назвал свое задержание очередной эскалацией войны британских властей со свободой слова. Он подчеркнул, что заранее открыто уведомил МИД Британии о планируемой поездке, но не получил ответа от ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия подала России сигналы о возобновлении военных контактов.

    В июне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Соединенное Королевство в стремлении уничтожить Россию.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку

    ФСБ: В Воронеже задержана готовившая атаку на военный аэродром агент СБУ

    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    Сорвана попытка СБУ нанести удар беспилотниками по военному аэродрому Балтимор с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетов и личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    Для атаки планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.

    Выявлена и задержана гражданка России, которую украинская разведка завербовала в 2022 году. Фигурантка арендовала гараж в Воронеже, перенесла туда из тайников девять беспилотников и взрывчатку иностранного производства.

    Отмечается, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 500 граммов. После сборки и перевода дронов в боевое положение управлять ими через интернет должны были операторы с территории Украины. В настоящий момент пособница СБУ арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы. В марте служба сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области. В феврале в Воронеже вынесли приговор работавшим на Украину молодым диверсантам.

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    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot

    Lockheed Martin разработала ракету PAC-3 Edge для комплекса Patriot

    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    @ news.lockheedmartin.com

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Lockheed Martin представила новую ракету-перехватчик PAC-3 Edge, которая должна стать самой совершенной в семействе ракет для зенитного комплекса Patriot и превзойти по дальности, высоте поражения и маневренности нынешнюю PAC-3 MSE.

    Lockheed Martin показала PAC-3 Edge на выставке Ассоциации армии США. Ракета разрабатывается в рамках конкурса сухопутных войск на перехватчик следующего поколения и должна лучше справляться с баллистическими и гиперзвуковыми угрозами, чем нынешняя PAC-3 MSE, пишет The War Zone.

    В основе PAC-3 Edge лежит технология PAC-3 MSE, но ракета получила новую головку самонаведения, модернизированную систему управления и более совершенный твердотопливный двигатель, разработанный совместно с Northrop Grumman. Внешне ракета заметно отличается от MSE: у нее нет боковых стабилизаторов и характерного сужения корпуса между передней и задней частями.

    Президент подразделения ракет и систем управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл рассказал изданию, что технология головки самонаведения, созданная для PAC-3 Edge, в будущем будет применяться и в других ударных и оборонительных системах компании. «Так что это не просто единое решение для одной головки самонаведения, а целое семейство головок самонаведения, которые будут работать в разных диапазонах», – объяснил Кэхилл.

    Девятого октября Lockheed Martin объявила, что прошла в следующий этап конкурса армии США Future Interceptor. Испытания планируется начать в 2027 году, а первые поставки – в 2031 году. Ранее сухопутные войска отказались от программы Lower-Tier Future Interceptor из-за ее дороговизны, сосредоточившись на постепенном улучшении PAC-3 MSE, однако появление нового конкурса говорит о возобновлении интереса к более серьезному скачку в возможностях.

    Ракета использует трехимпульсный твердотопливный двигатель вместо двухимпульсного, что позволяет сберегать энергию для финального этапа перехвата, когда ракете требуется резко маневрировать. Количество и мощность двигателей управления по крену также увеличены по сравнению с PAC-3 MSE. Производитель пока не привел конкретных характеристик дальности, скорости и типов целей новой ракеты и не подтвердил ее возможности летными испытаниями.

    Lockheed Martin также разрабатывает более дешевую ракету PAC-3 ACE стоимостью около 2,5 млн долларов – это меньше половины цены PAC-3 MSE при сохранении двух третей ее возможностей. В январе компания заключила с Пентагоном семилетний контракт на увеличение производства PAC-3 MSE с 600 до 2 тыс. ракет в год, а в июле получила на эти цели дополнительные 53,86 млрд долларов, доведя общую сумму многолетнего контракта до 58,62 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot. В начале месяца президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD. В конце сентября Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе.

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