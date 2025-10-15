Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.

Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.

Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.

Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.