Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года
К инициативам по стабилизации российского топливного рынка добавилось обнуление пошлин и перенос ремонтов на НПЗ, а также меры для поддержки импорта бензина.
Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.
Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.
Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.
Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.