Суд Москвы арестовал экс-главу ГВСУ № 8 Выгулярного

Выгулярного обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали

Tекст: Денис Тельманов

Постановление о заключении под стражу бывшего главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного вынес Мещанский районный суд Москвы, передает ТАСС. Решение принято по ходатайству следователя, который настаивал на аресте обвиняемого на два месяца.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца», – сообщили в пресс-службе суда.

Вадим Выгулярный подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Детали уголовного дела и сумма причиненного ущерба не раскрываются.

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