МВД призвало россиян усилить защиту устройств на базе Android
Для повышения безопасности смартфонов на базе Android специалисты советуют отключать Bluetooth и выбирать минимальное время до автоматической блокировки экрана, чтобы затруднить несанкционированный доступ, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Министерство внутренних дел России опубликовало рекомендации по защите устройств на базе Android, передает РИА «Новости». В ведомстве призвали пользователей отключать Bluetooth, чтобы снизить вероятность атак мошенников и продлить работу аккумулятора. Также рекомендуется устанавливать минимальное время до автоматической блокировки экрана, чтобы уменьшить риск несанкционированного доступа к гаджету.
В МВД советуют настраивать смартфон таким образом, чтобы уведомления и личная информация не отображались до разблокировки устройства. Важно также отключить возможность добавления нового пользователя на заблокированном экране. В ведомстве подчеркнули: «Используйте Pin, пароль или графический ключ. Отключайте функцию показа паролей. Установите Pin для сим-карты».
Кроме того, специалисты МВД рекомендуют ограничить доступ мессенджеров к камере, микрофону, местоположению и другим данным в настройках приложений. Для повышения анонимности стоит сбросить и удалить рекламный идентификатор, а также подключить функцию сканирования подозрительных программ.
