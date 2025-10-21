В МВД раскрыли главные ошибки детей и родителей при общении с мошенниками

В МВД назвали основные ошибки детей и родителей при столкновении с мошенниками

Tекст: Мария Иванова

О самых частых ошибках детей и их родителей при встрече с кибермошенниками сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что дети часто делятся личными данными в интернете, не осознавая, что аккаунт в социальной сети – это не просто информация, а ключ к их личности. Также несовершеннолетние верят в обещания легких денег, участвуют в фейковых розыгрышах и схемах с донатами, попадая в ловушки мошенников.

«Многие дети общаются с незнакомцами, считая интернет безопасным пространством, и скрывают свои аккаунты и контент от родителей», – рассказали в управлении. Кроме того, подростки боятся рассказывать взрослым о своих проблемах в сети.

Родители, по данным МВД, часто не учат детей цифровой гигиене, считая, что ребенок сам разберется. Они не используют родительский контроль, хотя базовые фильтры способны блокировать до 70% подозрительных ссылок.

Кроме того, взрослые пренебрегают безопасностью платежных средств и не ограничивают лимиты детских карт, а также не следят за онлайн-покупками ребенка. Ведомство подчеркнуло, что ругать детей за ошибки неэффективно – важнее объяснять способы защиты в интернете.

