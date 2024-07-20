Российскую авиацию закроют от западных ракет

Военные эксперты предположили, какими могут быть укрытия для российской боевой авиации

Tекст: Алёна Задорожная

На аэродромах построят укрытия для российской военной авиации, которая оказалась уязвима для высокоточных западных ракет. Об этом сообщил военкор Александр Коц по итогам беседы с главой Минобороны Андреем Белоусовым. В своем Telegram-канале он указал, что особую угрозу для машин представляют боеприпасы с кассетной начинкой, которыми противник уже пытался атаковать самолеты. «В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам, и укрытия обязательно будут построены», – подчеркнул Коц.

Между тем, ВСУ действительно неоднократно пытались атаковать российскую авиацию. Один из таких случаев был зафиксирован еще в декабре 2022 года, когда противник совершил налет БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате погибли трое военнослужащих технического состава и еще четверо получили ранения, сообщалось о повреждении Ту-22М3. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов страны.

Вскоре после этой атаки ВСУ вновь предприняли попытку ударить по Энгельсу, где располагается российская стратегическая авиация. К слову, этот аэродром не дает покоя противнику по сей день. В апреле этого года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о ликвидации украинского дрона.

На этом фоне в экспертном сообществе указывали на необходимость физической защиты российской авиации. Помимо усиления ПВО аналитики предлагали строить ангары, которые послужили бы укрытием для авиации. «В СССР было порядка 2,5 тыс. аэродромов. Значительная часть из них– военных или же двойного назначения», – писали авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

По данным экспертов, укрытия весили «примерно 2,5 тыс. тонн и были рассчитаны на то, чтобы выдержать прямое попадание бомбы калибра 250 кг». «Створки толщиной около метра закрывали укрытие спереди, катаясь по направляющей на колесе диаметром около метра. Мало того, эти укрытия были не просто защитными, это было сложнейшее инженерное сооружение. Каждое из них обеспечивало полное и круглогодичное всепогодное обслуживание находящегося внутри самолета. Техники работали внутри без верхней одежды», – описывали советский опыт авторы.

Они также указывали на то, что подобная форма хранения самолетов повышала срок службы машин, а также ускоряла процесс подготовки техники к вылету. «Укрытия эти предназначались для того, чтобы базирующийся на данном аэродроме полк уцелел при внезапной бомбардировке противника. И после такой бомбардировки взлетел и выполнил боевую задачу», – утверждали эксперты.

Сегодня России стоит задумать о возращении к советской практике, полагают опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики. «Очевидно, что тип укрытий и места их размещения будут выбираться военным руководством на основе потенциальных угроз для нашей авиации. В целом же, существует не так много вариантов защиты», – говорит военный эксперт Константин Сивков.

«Первый тип – это легкие укрытия. Они сделаны из металла и собираются довольно быстро. По сути, это небольшой гараж, который способен предотвратить прилет суббоеприпаса непосредственно в обшивку самолета», – добавляет он.

Также, по его словам, речь может пойти об укрытиях тяжелого типа. «Они тоже сделаны из металла, но укреплены железобетонной конструкцией, делаются по советскому образцу. Разворачиваются за несколько недель и способны спасти машину от довольно мощного боеприпаса», – объясняет аналитик. Таким образом, тот или иной вариант укрытия будет выбираться в зависимости от степени угрозы, полагает эксперт. «Я считаю, что

если речь идет о территориях в глубине России, то развернут легкие ангары, а чем ближе к зоне досягаемости ракет противника, тем крепче будут сооружения»,

– рассуждает спикер. Так или иначе, защита российской боевой авиации становится сейчас крайне важной задачей. Сивков указывает: ангары для машин специально строятся таким образом, чтобы каждый самолет стоял отдельно. «Ни в коем случае нельзя загонять всю технику в один «сарай», ведь это серьезно повышает риски. Так, если ракета все же сможет пробить укрепление, взрывная волна повредит все машины, находящиеся в помещении», – подчеркнул он.

В свою очередь Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, указывает, что необходимость в строительстве таких сооружений возникла давно. «Об этом много писали эксперты разных уровней. Напомню, ранее противник также пытался поразить наши боевые машины, причем не только при помощи кассетных боеприпасов. Так, атаки совершались усилиями беспилотников», – поясняет спикер.

Аналитик допускает, что «последней каплей» для активизации строительства стал тот факт, что США передают ВСУ ракеты все больше дальности, фактически согласовывая удары по территории России. «Хорошо, что все решения с нашей стороны приняты и план утвержден. Ангары должны серьезно обезопасить наши самолеты от западных ракет», – заключил Козюлин.