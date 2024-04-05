Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ограничили прием и отправку самолетов
В саратовском международном аэропорту «Гагарин» временно приостановлен прием и отправка воздушных судов после атаки беспилотника на регион, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В настоящий момент задержек рейсов нет, однако актуальную информацию о времени прибытия и отправления рекомендуется уточнять на онлайн-табло или сайте аэропорта, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе ликвидировали БПЛА.