Tекст: Вера Басилая

Сальдо Max заявил, что британское издание The Times выпустило материал о разрушениях и жертвах в Алешках, скрыв факт ударов украинских беспилотников по мирным жителям.

По его словам, журналисты рассказали о последствиях атак на город, но умолчали о том, кто именно наносит удары.

«Британская The Times выпустила материал об Алешках. О погибших мирных жителях, разрушенных домах и беспилотниках, которые терроризируют город. Казалось бы, правда наконец пробилась на страницы западной прессы. Но нет», – отметил глава региона. Он добавил, что читателям аккуратно навязывают мысль о том, что украинские дроны атакуют исключительно военные цели.

Сальдо подчеркнул, что преступления украинской армии давно задокументированы, а местные жители прекрасно знают, откуда исходит угроза. Город Алешки находится под контролем России с марта 2022 года.

В середине июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели мирного жителя при атаке украинского беспилотника.

Месяцем ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о смертельном ударе дрона ВСУ по бригаде коммунальщиков в Алешках.

В начале мая глава региона подтвердил гибель двух человек в этом городе из-за артиллерийских обстрелов.