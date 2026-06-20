Охранник торгового центра в Краснодаре рассказал о мачете у нападавшего

Охранник сообщил о мачете в руках напавшего на посетителей краснодарского ТЦ

Tекст: Вера Басилая

Злоумышленник, напавший на посетителей торгового центра в Краснодаре, был вооружен полуметровым мачете, передает РИА «Новости». По словам охранника, мужчина выбежал из туалета и начал кричать людям, чтобы они убегали.

«Я сначала ничего не понял. Мужик выбегает из туалета, орет: «Люди, убегайте, убегайте!», и он на меня бежит. Смотрю, мачете достает полметра… У него еще нож перочинный был какой-то», – рассказал сотрудник охраны.

Слова охранника подтвердил другой очевидец – сотрудник одного из магазинов. Он сообщил, что нападавший с мачете в руках побежал к эскалатору, чтобы подняться на второй этаж. Когда он встал на ступени, охранник попытался его остановить, но получил удар по руке.

Задержанный мужчина приехал в Краснодар на заработки около четырех месяцев назад. Он официально не трудоустроен и ранее не был судим. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку соблюдения законодательства в местах массового скопления людей.

При нападении вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла одна женщина.

Злоумышленник бросил пиротехническое устройство в помещение детского развлекательного центра.

В результате вооруженного нападения в краснодарском ТЦ пострадали пять человек, в том числе беременная женщина.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.