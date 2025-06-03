Politico: Британия анонсировала военные реформы без увеличения расходов

Tекст: Вера Басилая

Правительство Великобритании объявило о масштабной стратегии укрепления оборонных способностей страны, передает Politico. В докладе содержится более 60 новых инициатив, включая расширение программы подводных лодок, что создаст 30 тыс. новых рабочих мест, инвестиции в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в передовые технологии для ускорения принятия решений на поле боя, а также развитие Королевского флота по гибридной модели с интеграцией беспилотников.

Стратегия закрепляет приоритет «подхода НАТО», предусматривающий единую реакцию на общие угрозы для европейских союзников. Документ подчеркивает необходимость мобилизации всех ресурсов общества и расширения Кадетского корпуса, а также предлагает законопроект о готовности обороны, дающий правительству полномочия мобилизовать резервы и промышленность при обострении кризиса.

Премьер-министр Кир Стармер заявил журналистам, что намерен добиться единства страны и «мобилизовать нацию для общей цели». Глава Минобороны Джон Хили пообещал, что к 2034 году численность регулярной армии достигнет 76 тыс. человек.

Вместе с тем, несмотря на обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году, дальнейшее увеличение до 3% остается лишь «амбициозной целью» и зависит от экономических условий. Это вызвало озабоченность среди депутатов и экспертов, которые считают, что этой суммы может быть недостаточно для противодействия «угрозе со стороны России», отмечает Politico.

В отчете подчеркивается, что «государственный конфликт вернулся в Европу», а Россия «демонстрирует готовность использовать военную силу и угрожать ядерным оружием».

Представители правительства заверили, что все изложенные в стратегии меры могут быть реализованы при условии стабильности общественных финансов.

Ранее правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и увеличении оборонных вложений.

Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.