Bloomberg: Британия планирует увеличить ядерный вклад в НАТО из-за сомнений в США

Tекст: Вера Басилая

Британия рассматривает возможность усиления своего участия в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Кир Стармер пообещал сделать Британию «готовой к войне», чтобы противостоять угрозе со стороны России в Европе.

Власти страны изучают возможность создания новых возможностей, включая истребители, способные нести ядерное оружие, чтобы повысить вклад Лондона в ядерную составляющую Североатлантического альянса. Этот шаг станет дополнением к уже запланированной модернизации ядерных сил Британии, включая обновление системы Trident, инвестиции объемом 15 млрд фунтов стерлингов и строительство до 12 новых подводных лодок по линии партнерства AUKUS с Австралией и США.

На фоне опасений, что Вашингтон может снизить поддержку европейской безопасности, в Европе усиливается обсуждение вопросов оборонных расходов и ядерной безопасности. Старший научный сотрудник Pacific Forum в Берлине Уильям Альберке отметил, что эти меры должны компенсировать риски возможного ослабления участия США в альянсе.

В опубликованном в понедельник обзоре стратегии безопасности Британии отдельно указано, что страна готова взять на себя большую роль по ядерному сдерживанию в евроатлантическом регионе. Документ отражает растущую обеспокоенность европейских лидеров необходимостью увеличить собственные оборонные расходы, а также учитывает призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить финансирование обороны до 5% ВВП.

В преддверии публикации обзора Стармер заявил BBC Radio: «Они правы. Мы все вместе должны взять на себя большую ответственность».

Сейчас только Британия и Франция обладают ядерным оружием среди европейских членов НАТО, и только Британия официально предоставляет свои ядерные силы для защиты альянса, отмечается в публикации Bloomberg.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

Сенатор Алексей Пушков отметил намерение Британии вести затяжную «ледяную войну» с Россией.