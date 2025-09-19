Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидении» станет «кайфом» для зрителей

Яна Чурикова: «Интервидение» соберет участников со всех континентов Земли

Tекст: Алёна Задорожная

«Вы будете поражены. Ни на одном шоу никогда не было такого невероятного культурного разнообразия. Мы привыкли делить государства по каким-то блокам, территориальному признаку, а здесь [на «Интервидении»] – просто все вместе, и это такой кайф», – поделилась эмоциями телеведущая Яна Чурикова, комментатор «Интервидения».

На конкурсе удалось собрать исполнителей не просто из разных стран, а с разных континентов. Артисты и делегации приехали в Москву, преодолевая расстояния в тысячи километров. «Такого, чтобы в моменте на одной сцене выступала практически вся планета, я не помню ни на одном международном конкурсе», – заключила Чурикова.

Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

«Интервидение» родилось как международный песенный конкурс еще в годы холодной войны. Первые мероприятия проходили в странах Восточной Европы, а затем событие «переместилось» в польский город Сопот. Таким образом, текущий финал станет первым за последние 15 лет. Он также является юбилейным, десятым «Интервидением».