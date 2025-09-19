Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики

Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.2 комментария
Благодаря музыке можно укрепить международные культурные связи на долгие годы, потому что музыка делает зачастую больше, чем политика, рассказал газете ВЗГЛЯД посол «Интервидения» Дима Билан. В субботу в Москве состоится финал песенного международного конкурса «Интервидение».
«Я родился в Советском Союзе и в юности много перемещался по различным республикам, поэтому интернациональное общение у меня в крови. Я как никто другой хорошо понимаю, что когда музыканты встречаются на больших региональных конкурсах, в которых мне приходились участвовать, то культурные связи остаются на долгие годы. В этом сила музыки и культурного взаимообмена», – считает Дима Билан, заслуженный артист России, певец и посол «Интервидения».
Артист добавил, что подобные обмены между музыкантами, «зачастую даже больше, чем политика».
В субботу в Москве на концертной площадке Live Arena состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Ведущими шоу станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.
В конкурсе примут участие 23 страны – на одну сцену выйдут представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели.
По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке но композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса.
Победителя, который получит приз в 30 млн рублей и хрустальный кубок, будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.
Россию на конкурсе представляет певец Shaman (Ярослав Дронов), который выбрал лиричную композицию, написанную известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».
Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.