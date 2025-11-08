На Украине предупредили об отключении света во всех регионах

На Украине остановились все государственные ТЭС

Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

Tекст: Вера Басилая

Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

