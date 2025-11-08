Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
На Украине предупредили об отключении света во всех регионах
В связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Энергопотребление будет ограничено на всей территории Украины 9 ноября по решению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает RT.
Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.
В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.