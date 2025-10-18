WP: Все больше американцев отказываются от гражданства США из-за политики

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post со ссылкой на правозащитников, все больше американцев, живущих за пределами страны, решают отказаться от гражданства США. По данным иммиграционных юристов, ежегодно такую процедуру проходят от 5 до 6 тыс. человек. Ранее главными причинами называли вопросы налогов и логистики, однако сейчас на первый план выходит недовольство политическим курсом США.

Юристы отмечают, что все чаще среди отказавшихся от гражданства звучит мотив разочарования в политике Соединенных Штатов. Один из собеседников газеты, находящийся в процессе отказа от гражданства, признался, что переломным моментом для него стал страх перед возможными мерами со стороны Дональда Трампа в случае его возвращения во власть.

Мужчина заявил: «США стали слишком мстительными, и это уже не та страна, которую я когда-то покидал». Как уточняет издание, процедура отказа требует личного заявления в посольстве и оплаты пошлины в размере 2,3 тыс. долларов.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что за первые шесть месяцев 2025 года на гражданство Британии подали заявления 4 125 американцев, что стало рекордом.