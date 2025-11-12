«Калашников» решил показать новые разработки по бронезащите на выставке в Дубае

«Калашников» решил показать разработки в сфере бронезащиты на выставке в Дубае

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» впервые представит свои разработки в сфере индивидуальной бронезащиты на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае, сообщает Telegram-канал концерна.

Компания продемонстрирует макеты бронежилета «Корсет плюс» с дополнительными защитными модулями, комплектом подсумков и рюкзаком объемом 30 литров, а также новый бронешлем класса Бр2 и комплект одежды для работы в жарком климате. Все изделия созданы с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции.

В частности, макет модульного комплекта индивидуальной бронезащиты оснащен системой распределения веса с интегрированными боковыми упорами, которые позволяют переносить нагрузку с верхней части тела на пояс и бедра. Конструкция защищает до 70% площади тела бойца, при этом площадь противоосколочной защиты составляет свыше 135 куб. дм, а стойкость к осколкам превышает 630 м/с.

«Усиленная защитная структура бронеэлементов обеспечивает защиту от пистолетных патронов 9х19 мм с пулей FMJ 7,5 г с расстояния 5 м», – сообщили разработчики.

Противопульные бронепанели по классу Бр5 защищают от винтовочных бронебойных патронов 7,62х54 мм с пулей со стальным сердечником и способны выдержать пять попаданий с 10 метров. Модульная система позволяет оперативно менять конфигурацию в зависимости от задачи, регулировать положение бронезащиты и быстро заменять подсумки на жилете.

Бронешлем класса Бр2 весит менее 1350 г и рассчитан на противоосколочную стойкость не менее 630 м/с, совместим со средствами защиты слуха и дополнительным оборудованием.

Костюм L10 Tropical 3.0 предназначен для эксплуатации в жарком климате, сделан из эластичных нейлоновых волокон и оснащен встроенной защитой для суставов и лишен горючести в зоне торса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» получил разрешение на экспорт боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

Предприятие также увеличило выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз.

Концерн ранее провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.