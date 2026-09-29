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Российские дроны прикрыли штурмовиков при наступлении в волчанском котле
Расчет FPV-дронов перехватил гексакоптер ВСУ при штурме волчанского котла
Расчет FPV-перехватчиков с воздуха прикрыл заход штурмовиков группировки войск «Север» вглубь волчанского котла, когда к ним направлялся украинский тяжелый гексакоптер, рассказал инженер-сапер подразделения ПВО 79-го мотострелкового полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Брянск.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» обеспечили воздушное прикрытие штурмовых отрядов при продвижении в районе Волчанска. Инженер-сапер подразделения противовоздушной обороны с позывным Брянск сообщил, что бойцы успешно перехватили украинский тяжелый гексакоптер R-18, передает ТАСС.
«В ходе проведения мероприятий по контролю воздушного пространства удалось выявить беспилотники противника. Командованию была оперативно доведена информация о приближении вражеского гексакоптера R-18 к штурмовой группе ВС РФ, которая ночью наступала на линии боевого соприкосновения в районе волчанского котла. Расчет дрона-перехватчика поднял в воздух дроны и поразил цель», – рассказал собеседник агентства.
Боец также добавил, что при подготовке к дежурству инженеры-саперы заблаговременно снарядили более 45 FPV-дронов. Впоследствии все эти аппараты были задействованы для поддержки наступления штурмовых групп в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в районе волчанского котла за три месяца уничтожили более 600 тяжелых украинских гексакоптеров R-18. Вооруженные силы России также ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ с европейскими наемниками под Волчанском. Месяцем ранее бойцы группировки войск «Север» ликвидировали на харьковском направлении свыше 420 ударных гексакоптеров противника.