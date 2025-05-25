  • Новость часаНазвана вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Какое выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    25 мая 2025, 14:25 • Новости дня

    Путин сравнил героев спецоперации с подвигом летчика Гастелло

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации, отметив героизм их близких в ходе выполнения боевых задач.

    Путин заявил, что героизм участников спецоперации на Украине сопоставим с подвигами Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Такое сравнение он привел на встрече с матерями и вдовами погибших бойцов, отметив, что современные герои проявляют ту же самоотверженность.

    Во время беседы мать одного из погибших рассказала, что ее сын и двое сослуживцев сознательно отвлекали на себя противника, чтобы их отряд смог выполнить задачу с минимальными потерями. Путин подчеркнул: «Они сознательно, фактически, пошли на верную смерть... Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова?.. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем. Вы понимаете, ничем».

    Эти слова прозвучали в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Кадры встречи, не вошедшие в фильм, позже опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

    Ранее Путин рассказал, что информация о положении на фронте стекается к нему дважды в день, включая ночное время.

    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    24 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову

    Sky News: Россия сосредоточила более 50 тысяч военных у границы Харькова

    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. российских военных, включая элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, сообщает Sky News.

    Издание пишет, что российские вооруженные силы сосредоточили значительное военное присутствие у границы Харьковской области, передает «Газета.Ru».

    По информации британских журналистов, после освобождения Курской области в приграничном районе размещено более 50 тыс. российских военных.

    Военные аналитики считают, что у российской стороны есть примерно четыре месяца для возможного масштабного наступления до ухудшения погодных условий. Начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус отметил, что якобы идет подготовка к активным наступательным операциям.

    Эксперт Sky News Майкл Кларк сообщил, что к границе переброшены элитные подразделения, включая десантные войска. По его мнению, Россия может планировать наступление либо на Харьков, либо на Сумы, не исключена также попытка взять под контроль значительную часть региона.

    Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о начале боев по освобождению города Купянска в Харьковской области.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к пригородам Купянска.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    25 мая 2025, 08:44 • Новости дня
    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО

    Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом

    Назван наиболее успешный участок фронта в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю подразделения российской армии освободили пять населенных пунктов на южно-донецком направлении, приблизившись к границе с Днепропетровской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия достигла наибольших успехов на южно-донецком направлении за минувшую неделю, передает ТАСС. По сведениям Марочко, бойцы освободили здесь пять населенных пунктов, что было подтверждено сводками Министерства обороны России.

    «Более того, на некоторых участках местности мы вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых – практически соединили наши войска с Запорожской областью», – заявил Марочко.

    Эксперт также подчеркнул, что стык Запорожской области и ДНР остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, где динамика событий сохраняет наибольшие темпы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа заставили бойцов ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. Военнослужащим ВС России передали две тысячи дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против украинских военных.

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    24 мая 2025, 16:37 • Новости дня
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР

    ВС России в боях за Ступочки уничтожили группу снайперов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В боях за населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике была ликвидирована группа снайперов украинской армии, сообщили силовики.

    Группа снайперов Вооруженных сил Украины была уничтожена в ходе боевых действий за село Ступочки, передает ТАСС.

    Сообщается, что операция была проведена силами 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки российских войск.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ступочки в ДНР. Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек.

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    24 мая 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции

    Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

    По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

    «Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

    До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

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    24 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Отрадного режет логистику ВСУ на Запорожье и Днепропетровской области, а взятие под контроль Ступочек дает возможность сжать клещи вокруг противника под Константиновкой, сообщили силовики.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что освобождение Отрадного и Ступочек заметно осложняет снабжение ВСУ и расширяет оперативные возможности армии России, передает ТАСС.

    Силовики уточнили, что освобождение Отрадного нарушило логистические цепочки украинских войск, ведущие к Запорожью и в Днепропетровскую область.

    По их словам, сейчас перед российскими военными открылась дорога на Комар, который остается последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

    Также силовые структуры подчеркнули, что взятие Ступочек позволило сжать клещи вокруг украинских подразделений на константиновском и дзержинском направлениях.

    Минобороны заявило, что российские подразделения за сутки установили контроль над Локней в Сумской области. Военные также взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР.

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    24 мая 2025, 17:39 • Новости дня
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    ВСУ оставили тела польских наемников при бегстве из Отрадного
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, покидая село Отрадное на границе с Днепропетровской областью, оставили тела погибших польских наемников, которых опознали по шевронам и флагам.

    Тела польских наемников были оставлены украинскими военными при отступлении из села Отрадное в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Эту информацию подтвердил стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Акатуй.

    «Ну поляки попадались. Пацаны заходили и зачищали подвалы с домами, и видели поляков, погибших уже. Поняли по шевронам и флагам, что это они, и жетонам», – рассказал военнослужащий. Он подчеркнул, что отличить иностранных наемников удалось по характерным опознавательным знакам.

    По словам бойца, в ходе боев за населенный пункт было уничтожено большое количество техники и вооружения, произведённых в странах НАТО. Отрадное находится на границе с Днепропетровской областью и ранее контролировалось украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения России взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области. Российские военные также освободили населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. Минобороны подтвердило успехи российских войск за последние сутки.

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    25 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили высокоточное вооружение для поражения украинских оборонных предприятий и важных центров связи, сообщено об уничтожении всех намеченных целей.

    Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен ночью, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство заявило, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного, наземного базирования, а также беспилотники. Целями стали объекты, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в пресс-службе.

    Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять бронемашин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, заявили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив живую силу и технику ВСУ в районах Отрадное, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе и Червоное. Украинская армия потеряла свыше 165 человек, две бронемашины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и реактивную систему «Град».

    Войска «Днепр» нанесли удары по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Было уничтожено до 90 бойцов, пять автомобилей, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в пресс-службе.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. ПВО сбила четыре управляемых авиабомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 274 самолетных беспилотника, включая 194 вне зоны спецоперации. С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 266 артиллерийских орудий и 35 949 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республики, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.

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    24 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с возвращением россиян из украинского плена

    Минобороны опубликовало видео возвращения военнослужащих из украинского плена

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских военнослужащих, покинувших территорию, находящуюся под контролем Киева, встретила возвращение на Родину с российскими, советскими и имперскими флагами.

    Видео возвращения российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом, было опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    В ролике видно, как солдаты встречают автобус, развернули российский триколор, флаг СССР и Российской империи. Военнослужащие трижды прокричали «Ура!».

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «тысяча на тысячу» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

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    25 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Пленный разведчик назвал главкома ВСУ Сырского мясником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за манеры командования и потерь в штурмах, рассказал разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

    По его словам, украинские военные между собой называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского мясником, сообщает ТАСС. Такое прозвище, по словам Бодейко, связано с тем, что Сырский часто отправляет бойцов в штурмы без поддержки и забывает о них. Бодейко заявил: «Сырского называют мясником. Он людей просто отправляет на штурмы и забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения».

    По словам пленного, в ВСУ наблюдается крайне низкий уровень подготовки личного состава. Бодейко уточнил, что новобранцев учат лишь держать автомат и сразу отправляют на передовую, не обучая необходимым военным навыкам.

    Также разведчик сообщил о серьезных проблемах с вооружением и техникой в своей роте. Он отметил, что из пяти единиц техники ни одна не использовалась в бою – машины неисправны, а пулеметы, установленные на них, часто выходят из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что женщин-заключенных на Украине начали набирать на военную службу по контракту. Еще один пленный рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты с армией. Пленный также сообщил о расстрелах отступающих заключенных в рядах ВСУ.

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    25 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА

    Минобороны: За прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над регионами России БПЛА
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами России за ночь 110 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

    «В течение ночи 25 мая с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 16 дронов были сбиты над Тульской областью, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА – над Московским регионом и Тверской областью, по десять БПЛА – над Белгородской и Курской областей, восемь дронов сбили над Орловской областью, семь – над Республикой Крым, два БПЛА – над Смоленской и по одному дрону уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома, в некоторых домах повреждено остекление после ночной атаки БПЛА на Тульскую область.

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    25 мая 2025, 08:30 • Новости дня
    Financial Times сообщила об ослаблении морального духа ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У украинских военных усилилось чувство усталости и разочарования на фоне отсутствия четкой стратегии в конфликте, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных.

    Моральный дух солдат Вооружённых сил Украины заметно ослабевает, а среди военнослужащих растёт чувство усталости и разочарования, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Издание отмечает, что подобные настроения охватывают как опытных офицеров, так и недавно мобилизованных бойцов.

    В материале подчеркивается, что военнослужащие ВСУ ощущают отсутствие чёткого плана завершения конфликта. По словам солдат, у них возникает чувство, что жизни жертвуются напрасно, а перспективы на победу остаются неопределёнными.

    Заместитель командира штурмового подразделения, участвующего в боях под Красноармейском отметил, что войска находятся в состоянии сильной усталости и измотаны длительными боями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили об отказе попавших за границу военных возвращаться на Украину.

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    25 мая 2025, 07:39 • Новости дня
    Швеция и Финляндия направили Украине в качестве военпомощи старые рыболовные сети

    Yle: Швеция и Финляндия подарили Украине старые рыболовные сети для защиты от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Старым сетям скандинавских рыбаков на Украине нашли новое применение, сообщила телерадиокомпания Yle в ролике о том, как ВСУ развешивают сети на деревьях, маскируют орудия и защищаются ими от дронов.

    «Старые шведские и датские рыболовные сети теперь защищают украинцев от российских беспилотников. Старым сетям северных рыбаков на Украине нашли новое применение», – говорится в видео телерадиокомпании Yle.

    Видео рассказывает о том, как старые рыболовные сети предотвращают взрывы падающих снарядов, а беспилотники путаются в них, не достигая целей.

    Как выяснил Business Insider, в Тюбороне, рыбацкой деревне с населением около двух тысяч человек в Ютландии, оказалось 450 тонн нужных ВСУ рыбацких сетей, которые не использовались в порту. Местный садовник стал поставлять их Украине.

    «Это были траловые сети из нейлоновых волокон толщиной до четырех миллиметров для вылова сотен рыб за раз из глубокого моря», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.

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    25 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа

    Минобороны: Средствами ПВО над восемью регионами сбиты 95 БПЛА

    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 20 – над Белгородской, 17 – над Курской областью, 16 – над Орловской, пять БПЛА – над Калужской областью, четыре – над Тульской, два – над Московским регионом и один дрон над территорией Республики Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало о 94-х сбитых за ночь пятницы и утро субботы беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.


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    Российские войска освободили Романовку в ДНР
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    Как российское вино изгоняет западных конкурентов

    «Ввоз иностранного вина обрушился», констатируют эксперты. И действительно, статистика показывает не только резкое падение импорта алкоголя, но и значительный рост внутреннего производства всех видов вин. Более того, растет и экспорт алкоголя из России в другие страны. Как всего этого удалось добиться? Подробности

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    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

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    Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки

    Российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны в приграничье, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от регулярных ударов ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. По мнению экспертов, глубина формируемой территории должна составить около 60-80 км, что позволит снизить поражающую способность большей части арсенала ВСУ. Подробности

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    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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