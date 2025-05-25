Путин сравнил героев спецоперации с подвигом летчика Гастелло

Tекст: Ольга Иванова

Путин заявил, что героизм участников спецоперации на Украине сопоставим с подвигами Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Такое сравнение он привел на встрече с матерями и вдовами погибших бойцов, отметив, что современные герои проявляют ту же самоотверженность.

Во время беседы мать одного из погибших рассказала, что ее сын и двое сослуживцев сознательно отвлекали на себя противника, чтобы их отряд смог выполнить задачу с минимальными потерями. Путин подчеркнул: «Они сознательно, фактически, пошли на верную смерть... Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова?.. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем. Вы понимаете, ничем».

Эти слова прозвучали в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Кадры встречи, не вошедшие в фильм, позже опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Ранее Путин рассказал, что информация о положении на фронте стекается к нему дважды в день, включая ночное время.