Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
В Павлограде ликвидировали старшего офицера кибербезопасности СБУ
В Павлограде ликвидирован майор кибербезопасности СБУ Владислав Письменный
Майор украинских спецслужб, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, уничтожен в зоне проведения спецоперации на территории Днепропетровской области.
Военный корреспондент, член генсовета партии «Единая Россия» и заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный рассказал об уничтожении украинского силовика в Павлограде.
«Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», – написал журналист в своем канале в Max.
Известно, что убитый офицер ранее окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Он принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а в 2022 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины.
Накануне сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании вооруженного пособника теракта в Московской области, поскольку он открыл огонь по правоохранителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные уничтожили командира взвода связи украинской теробороны в Сумской области. Ранее под Купянском погиб подполковник элитного спецподразделения СБУ «Альфа» Руслан Петренко.