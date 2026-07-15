В Павлограде ликвидирован майор кибербезопасности СБУ Владислав Письменный

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военный корреспондент, член генсовета партии «Единая Россия» и заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный рассказал об уничтожении украинского силовика в Павлограде.

«Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», – написал журналист в своем канале в Max.

Известно, что убитый офицер ранее окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Он принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а в 2022 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины.

Накануне сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании вооруженного пособника теракта в Московской области, поскольку он открыл огонь по правоохранителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные уничтожили командира взвода связи украинской теробороны в Сумской области. Ранее под Купянском погиб подполковник элитного спецподразделения СБУ «Альфа» Руслан Петренко.