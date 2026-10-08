В Москве началось прощание с Анатолием Кашпировским

Сотни людей пришли на Троекуровское кладбище проститься с Кашпировским

Tекст: Елизавета Шишкова

Проводить Кашпировского в последний путь пришли его семья, друзья, коллеги и поклонники из разных регионов России, передает РИА «Новости».

Люди начали собираться задолго до начала церемонии, образовав очередь вдоль аллеи кладбища.

Пришедшие делятся воспоминаниями об исцелениях благодаря сеансам психотерапевта. Среди присутствующих также замечены участники шоу «Битва экстрасенсов».

Анатолий Кашпировский ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет. Он получил широкую известность в 1989 году благодаря циклу передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» на центральном телевидении, аудитория которых составила около 300 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг церемонию прощания с психотерапевтом решили провести на Троекуровском кладбище.

Во вторник семья покойного заявила о намерении захоронить его прах в Москве и на Украине.

В воскресенье сын Кашпировского отказался присутствовать на похоронах отца.