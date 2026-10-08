Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Захарова предупредила ЕС об усугублении проблем из-за конфронтации с Россией
Путь конфронтации Европейского союза с Россией будет лишь усугублять проблемы европейских стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Европейский союз сначала под давлением США, потом уже по этой инерции встал путь на конфронтацию с нашей страной. И этот путь не позволит ему решить, причем никогда ему не позволит решить свои насущные вопросы», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, конфронтация не решит насущные вопросы, а лишь усугубит традиционные и недавно возникшие, причем искусственным путем, проблемы Европы.
Она подчеркнула, что такой путь приведет к ухудшению положения стран Европы и Евросоюза в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.
Во вторник в МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией.