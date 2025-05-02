В Ленобласти обнаружили массовое захоронение женщин времен ВОВ

Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет о пациентках дома для душевнобольных, располагавшегося в монастыре Макарьевская пустынь в Тосненском районе, сообщил Журавлев РИА «Новости».

«Работы ведутся, но там очень сложная яма, потому что расположение останков, скажем так, хаотичное, расположение тел свидетельствует о том, что их просто сбрасывали», – добавил он.

Среди находок – идентичная обувь, предположительно принадлежавшая пациенткам, и работы по эксгумации продлятся до конца майских праздников.

По архивным данным, к концу 1941 года в приюте находилось до 300 женщин-инвалидов. Из фашистских документов следует, что уход за больными осуществляли только одна медсестра и смотрительница, а продуктов и медикаментов практически не было.

В январе 1942 года фашистский карательный отряд финнов и эстонцев отобрал у женщин все имущество, из-за чего за две недели умерли от голода 52 человека.

В феврале того же года, по свидетельствам документов, каратели вывезли женщин в поле и расстреляли – жертвами стали 248 человек. Сейчас число найденных останков составляет от 20 до 30, работы продолжаются.

Существуют свидетельства о причастности Германа Хубига, руководившего одной из частей айнзацгруппы, к этому преступлению. После войны он скрывался под другим именем, а следствие против него в Германии прекратили в 1968 году.

В ноябре 2024 года в лесах Старорусского района Новгородской области нашли обломки бомбардировщика Пе-2 и редкого истребителя Ла-5 времен Великой Отечественной войны.