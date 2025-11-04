В Китае началось пробное производство летающего автомобиля XPeng

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает агентство Синьхуа, завод, занимающий площадь 120 тыс. кв. м, расположен в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, и стал первой в мире интеллектуальной площадкой по выпуску электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для массового рынка. Первая выпущенная модель – модульный автомобиль Land Aircraft Carrier, оснащенный съемным летательным модулем, пишет РИА «Новости».

Проектная мощность предприятия составляет 10 тыс. съемных авиационных модулей в год, начальная же производительность – 5 тыс. единиц, уточняют в агентстве. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать по одному летательному аппарату каждые полчаса. По словам вице-президента XPeng Aeroht Вана Тань, автомобиль Land Aircraft Carrier способен «доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь».

XPeng отмечает, что инновационный внедорожник длиной пять с половиной метров, шириной два метра и высотой два метра способен перевозить в себе четырех пассажиров, а в летательном модуле разместятся двое. Весь комплекс оснащен аккумулятором на 1 тысячу километров хода. Извлечь летательный аппарат из багажника возможно одним нажатием, и процесс занимает менее пяти минут.

Стоимость модульного летающего автомобиля, по предварительной оценке, составит от 1 до 2 млн юаней, что эквивалентно 138–276 тыс. долларов. В XPeng планируют сначала продавать новинку на внутреннем рынке, а затем выходить на экспорт. Серийное производство и поставки Land Aircraft Carrier намечены на первую половину 2026 года.

Хотя внешне новинка напоминает Cybertruck от Tesla, по словам главного менеджера по международным коммуникациям XPeng Тан Фэнтин, разработчики черпали вдохновение в собственных идеях. Она подчеркнула, что несмотря на внушительные размеры, автомобиль может разместиться на обычной автостоянке или заехать на подземную парковку.

В марте XPeng Motors заявляла, что к 2026 году собирается начать массовое производство уникального летающего автомобиля, который сочетает технологии самолета с вертикальным взлетом и наземного транспортного средства.