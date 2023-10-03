Британцы еще мечтают о разгроме России

Сергей Худиев
«Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение
Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.
Алексей Зензинов
Мы все – дети октября 1993-го
Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.
Глеб Простаков
Что общего у ESG и климатического оружия
Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.