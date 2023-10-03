Британцы еще мечтают о разгроме России

Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

Центробанк тушит опасный ипотечный пожар Банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Ажиотажный спрос идет на покупку новостроек, которые только дорожают. При этом на вторичке продать жилье практически невозможно. Перегрев рынка опасен банкротствами застройщиков и банковским кризисом. Как ЦБ будет охлаждать ипотечный рынок? Подробности Перейти в раздел

У безвизового режима с Китаем есть один недостаток Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности Перейти в раздел

История Новороссии вернула ее в состав России 30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности Перейти в раздел

Сорвана попытка устроить судилище над Россией В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ. И пройдет она без России, которая демонстративно игнорирует мероприятие. Не потому, что против прав человека – а потому, что Варшавская конференция к этим правам не имеет никакого отношения. Запад извратил идею правозащиты ради попытки надавить на Россию. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел