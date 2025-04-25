В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову

Сергей Цеков: Атаки на Крым приведут к катастрофе для Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Киев решил показать свое несогласие с позицией Белого дома по признанию Крыма российским. И делается это на фоне диалога Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта», – пояснил Сергей Цеков, первый зампредседателя парламента Крыма.

«На Банковой рассчитывают таким образом убедить американскую сторону ужесточить позицию в отношении России и начать отстаивать именно украинские условия прекращения огня. Иначе, по замыслу Киева, диалог не имеет смысла. Команду Зеленского к этому толкают евроатлантические «ястребы», прежде всего Британия и Франция», – продолжил спикер.

«Но в Киеве не учитывают, что ни на Кремль, ни на Белый дом нельзя давить. Последствия для офиса Зеленского будут катастрофическими. Трамп может просто выйти из переговоров. Тогда Украина со своими европейскими недосоюзниками останется один на один против России. И ничем хорошим для них это не закончится», – заметил собеседник.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на пятницу ПВО перехватила и сбила 79 украинских беспилотников самолетного типа, из которых 59 пытались атаковать Крым. Позднее были уничтожены еще шесть БПЛА над полуостровом.

По данным отраслевого канала «Рыбарь», пуск БПЛА осуществлялся из Одесской области по двум маршрутам: в сторону Евпатории и Красноперекопска. «Целью ВСУ являются радиолокационные станции, пусковые установки и другие объекты российской ПВО по всему западному побережью до Армянска. Задача Украины – попытаться ослабить нашу оборону на этом участке», – отмечает аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ранее отказался от предложения США признать Крым российским, а также пообещал придерживаться своего тезиса: «мир с Россией через силу».