На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
МВД сообщило о схеме кражи аккаунтов мессенджеров через обещания игровой валюты
Киберпреступники захватывают профили в мессенджерах через короткие видео на YouTube, выманивая СМС-коды под видом розыгрыша бесплатных робуксов и золота, предупредили в МВД.
Аферисты публикуют на YouTube короткие видеоролики, в которых обещают бесплатное начисление виртуального золота и робуксов, сообщает управление по борьбе с киберпреступностью МВД.
Ссылки на мошеннические ресурсы авторы оставляют прямо в описании профиля.
После перехода на сайт жертву просят авторизоваться через мессенджер и выбрать нужную игру. Затем человеку предлагают поучаствовать в розыгрыше, который всегда заканчивается выпадением крупного приза в виде виртуальных монет.
Для получения выигрыша система требует ввести номер телефона и код из СМС-сообщения. Получив эти данные, преступники захватывают учетную запись и начинают рассылать вредоносные сообщения по списку контактов обманутого пользователя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее злоумышленники организовали масштабную фишинговую кампанию с обещанием бесплатной валюты в Roblox.
В начале сентября мошенники использовали схему с фейковым голосованием для захвата профилей россиян в мессенджерах.
Весной преступники выманивали у подростков денежные переводы под предлогом покупки игровых бонусов.