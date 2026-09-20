Спикер Рады Стефанчук заявил, что украинские депутаты якобы не ушли на каникулы

Стефанчук: Депутаты Рады не ушли на каникулы и работают в комитетах

Tекст: Антон Антонов

«В Раде нет перерыва на три недели… Работа украинского парламента не только в зале, она проводится и в комитетах, это основная работа, где мы должны наработать законопроекты. В зале только голосование, депутаты будут работать в комитетах», – приводит слова Стефанчука РИА «Новости».

Стефанчук сказал, что после принятия ряда законопроектов в первом чтении у депутатов есть 14 дней для подачи поправок. Еще одна неделя требуется для обработки этих поправок в комитетах и подготовки документов ко второму чтению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приостановила работу на 26 дней на фоне трудностей с принятием законов для получения западной помощи.

Стефанчук исключил возможность проведения выборов на Украине, ссылаясь на приближающуюся сложную зиму.

Депутат Рады Вадим Ивченко также констатировал катастрофическую ситуацию с бюджетом, из-за которой правительство не может обеспечить своевременные выплаты военнослужащим.