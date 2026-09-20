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Свыше 2,8 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
За первые два дня выборов депутатов Госдумы в столице дистанционным электронным голосованием воспользовались свыше 2,8 млн человек.
Более 2,8 млн избирателей столицы воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы за первые двое суток, передает РИА «Новости». Согласно данным сервиса по наблюдению за голосованием, по федеральному избирательному округу выдано 2 825 014 бюллетеней, а получено – 2 741 298.
Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. В них могут участвовать совершеннолетние граждане с постоянной московской регистрацией.
Онлайн-голосование доступно на портале elec.mos.ru с 08:00 пятницы до 19:59 воскресенья. Кроме того, избиратели могут отдать голос в электронном формате через терминалы на любом участке города. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 все три дня голосования.
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