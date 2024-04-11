ФСБ и Минобороны пресекли спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Операция стала результатом упреждающей информации о замыслах украинских сил спецопераций и их британских кураторов, передает ТАСС.

В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Один из диверсантов, старший солдат 73-го морского центра сил спецопераций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.

По информации ЦОС ФСБ, за диверсией стоял спецназ Украины, действующий под руководством британских морских пехотинцев из Special Boat Service (SBS). Это подразделение известно своими спецоперациями на море и в прибрежной зоне.

Горин, захваченный во время атаки, дал показания о том, что диверсанты проходили подготовку на базе пятого бронетанкового пехотного батальона (5-RIFLES) 20-й бригады третей «железной» дивизии Великобритании. Эта бригада находится в постоянной боевой готовности и дислоцируется в Булфорд Кемп, графство Уилтшир.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсионные группы с Украины пользуются каналами связи с преступными группами.