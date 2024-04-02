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Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью
Диверсионные группы с Украины при организации атак в Донбассе и Новороссии пользуются каналами связи с преступными группами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.
Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.
«Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.
Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.