Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.

Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.

«Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.