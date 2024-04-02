  • Новость часаПутин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами
    Луговой отреагировал на ввоз в Россию взрывчатки в иконах с Украины
    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Путин: Теракты против России – это обоюдоострое оружие
    Путин призвал не допустить получения паспортов России украинскими диверсантами
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    Пострадавшие в «Крокусе» потребовали дела против владельцев комплекса
    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 14:30 • Новости дня

    Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил работу сотрудников полиции в Донбассе и Новороссии, где им приходится противодействовать ДРГ.

    Президент отметил, что диверсионные группы в новых регионах РФ пытаются использовать каналы преступных групп, передает РИА «Новости».

    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (10)
    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (7)
    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

    Коментарии (5)
    1 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети».

    «Правительству РФ разработать национальный проект «Молодежь и дети», – говорится в поручениях главы государства. Доклад о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 сентября. Перечень поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале опубликован на сайте Кремля.

    В рамках нацпроекта президент поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, передает ТАСС.

    Кроме того, поручено выделить 210 млрд рублей регионам, где фиксируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, на строительство 150 новых школ. Также необходимо завершить работу по подключению школ к высокоскоростному интернету и при наличии потребности обновить медицинские кабинеты в школах.

    В рамках нацпроекта также планируется продление до 2030 года программы «Модернизация школьных систем образования», предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительно не менее 317,5 млрд рублей.

    Также в 2025-2030 годах поручено выделить не менее 100 млрд рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в интернете и социальных сетях. Кроме того, нацпроект предполагает продвижение русского языка и культуры в странах СНГ и других государствах.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    При подрыве авто в ЛНР погиб сотрудник правительства региона

    При подрыве авто в ЛНР погиб сотрудник центра по обслуживанию образовательных организаций

    Tекст: Ольга Никитина

    В Старобельске Луганской народной республики в результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    По информации властей муниципального округа, Чайка скончался на месте происшествия, передает ТАСС.

    В декабре мирный житель Троицкого района Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских военных.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    СК заявил о намерении расследовать атаку дронов на Татарстан

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве.

    В официальном Telegram-канале СК указано, что следователи будут расследовать факты обстрелов со стороны ВСУ территорий Белгородской области, республики Татарстан и Донецка.

    Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

    Тем временем число пострадавших в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане увеличилось до семи, все они студенты и подростки.

    Накануне сообщалось, что украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 13:09 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на коллегии МВД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент выступит на расширенном заседании коллегии МВД, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    После заседания глава государства продолжит работу в Кремле.

    Также президент проведет встречу с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. 3 апреля исполнится год со дня подписания указа о создании этого фонда, напомнил Песков.

    Он добавил, что фонд занимается помощью участникам спецоперации. Одним из главных вопросов остается забота о защитниках России.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин призвал наращивать готовность к ЧС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Готовность к возникновению чрезвычайных ситуаций в стране необходимо постоянно усиливать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

    Глава государства подчеркнул, что все важные объекты должны постоянно контролироваться, в том числе силами МВД, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на коллегии МВД.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионные группы с Украины при организации атак в Донбассе и Новороссии пользуются каналами связи с преступными группами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.

    Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.

    «Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты деятельности МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.

    «Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», – сказал он.

    Также глава государства призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, так как их употребление в России возросло, передает ТАСС.

    «В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли», – сказал Путин.

    Глава государства напомнил, что в марте на заседаниях коллегий ФСБ и Генпрокуратуры РФ также обсуждались задачи в сфере правоохранительной деятельности.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:20 • Новости дня
    Путин: Внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.

    Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета, передает ТАСС.

    По его словам, ключевая задача – укрепление тесной координации всех правоохранительных и специальных служб.

    Президент отметил, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции и нейтрализация организованной преступности являются приоритетами ведомства.

    «Имею в виду, что такие [преступные] группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал приоритеты деятельности МВД.


    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин потребовал улучшить борьбу с преступлениями в сфере IT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо улучшать механизмы борьбы с преступлениями в сфере IT, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

    «Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. Нужно серьезно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», – потребовал Путин, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо последовательно продолжать борьбу с коррупцией. «Важнейшей задачей остается и принципиальная, последовательная борьба с коррупцией, которая отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, в социальной сфере», – сказал глава государства на заседании коллегии МВД России.

    Это также относится в полной мере к обеспечению внутренней безопасности в самой системе МВД России.

    Президент потребовал добиваться роста раскрываемости коррупционных и других преступлений, включая те, которые оставались нераскрытыми в предыдущие годы.

    В 2023 году выросло «число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений». «Надо оперативно реагировать на эту негативную тенденцию», – сказал Путин.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге

    Tекст: Вера Басилая

    ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения на дорогах, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    «Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент добавил, что «автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться», поэтому ГИБДД должна активно внедрять передовые технологии безопасности, современные средства и способы организации движения.

    «Важно заниматься просветительской работой, воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах, причем начиная со школьного – а может быть даже и дошкольного – возраста», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал наращивать готовность к ЧС в России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    Нидерланды начали расследование «финансирования» Россией европейских политиков
    В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
    В Краснодарском крае за неделю погибло более 100 дельфинов

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............