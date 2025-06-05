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Британия признана мировым злом
Эксперты объяснили важность признания «Британского совета» нежелательной организацией
Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов?
«Британский совет» (The British Council) признан в России нежелательной организацией. В Генпрокуратуре (ГП) уточнили, что объединение, позиционируя себя независимой структурой, выстраивало всю работу в соответствии с приоритетами официального Лондона. При этом оно подотчетно парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.
«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники Совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Помимо этого, британцы активно поддерживают запрещенное в России ЛГБТ-движение, а также реализуют различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики Москвы. Среди целей The British Council Генпрокуратура тоже выделила «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».
В свою очередь ФСБ выявила участие «Британского совета» в секретных операциях спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. «Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», – приводит заявление ФСБ агентство ТАСС.
Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», деятельность которого признана нежелательной в РФ летом 2021 года). В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены факты взаимодействия преподавателей ведущих российских университетов с представителями Британии, что могло нанести ущерб безопасности страны.
«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», – говорится в сообщении ФСБ.
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Напомним, «Британский совет» был основан в 1934 году. Он имеет статус благотворительной организации, подотчетной МИД страны. Основные направления деятельности: «развитие международного сотрудничества в области образования, культуры и науки». Филиалы организации работают в 110 странах мира.
В России «Британский совет» осуществлял деятельность с 1992 года, а прекратил работу в 2018-м. Тогда российский МИД предписал ему сделать это в качестве одной из ответных мер на высылку дипломатов из Британии по «делу Скрипалей». В 2024 году ФСБ заявила, что организация причастна к разведдеятельности в интересах Украины. По версии спецслужбы, организация занимается вербовкой российских граждан и украинских беженцев.
«Британский совет», признанный Генпрокуратурой нежелательным в России, провозглашал себя организацией по культурным связям и образовательным возможностям. Но не стоит обманываться: структура лишь прикрывалась просветительскими мероприятиями и обучением английскому языку», – отметил Олег Матвейчев, депутат Госдумы.
По его словам, на деле организация занималась «выращиванием» и вербовкой агентов влияния. «Одним из направлений деятельности совета был так называемый ВИП-туризм. В рамках этой программы российских политиков, чиновников и ученых возили в Англию, где их знакомили с лордами, всячески обхаживали. Им объясняли интересы Лондона.
Нередко из таких поездок наши граждане возвращались «кротами» MI6.
Признание нежелательной работы «Британского совета» закономерно. Такой статус накладывает ряд ограничений, среди которых – запреты открывать в России структурные подразделения, проводить финансовые операции, распространять информационные материалы через СМИ», – напомнил парламентарий. Матвейчев подчеркнул: эти меры делают работу совета в нашей стране практически невозможной.
Собеседник также допускает связь между заявлением Генпрокуратуры и ФСБ в адрес Британии и недавними терактами, совершенными Украиной. Он напомнил, что Лондон обеспечивает личную охрану Владимира Зеленского. Кроме того, британские советники находятся в штабах ВСУ. «Киев сегодня – это инструмент в руках англичан. С приходом к власти в США Дональда Трампа, Британия и вовсе перестала сдерживаться», – считает депутат.
«Всевозможные провокации, теракты, диверсии – это фирменный стиль Лондона. Поэтому нам не нужно фокусироваться на исполнителях, а следует иметь в виду, кто за ними стоит. Возможно, тот же «Британский совет» – как подразделение разведки страны – каким-то образом координировал действия преступников, совершивших теракты в Брянской и Курской областях, а также атаку на российские аэродромы», – допустил Матвейчев. Спикер также поддержал заявление ФСБ с призывом к дружественным странам купировать работу британской организации.
«Среди адресатов этого заявления – страны Средней Азии.
Некоторые из них еще допускают работу таких структур, думая, что те их не обманут. Но важно понимать: истинная цель Британии – стравить Россию с этими государствами в будущем, когда украинский актив будет исчерпан», – предупредил парламентарий.
Впрочем, как считает собеседник, чтобы противостоять этой угрозе, нужна системная работа. «Если в странах Средней Азии, последовав примеру Москвы, заблокируют «Британский совет», англичане могут задействовать другие организации – в том числе скрытые. Да, ущерб Лондону будет нанесен, но, к сожалению, это не означает, что влияние англичан сойдет на нет. Будут влиять другими способами: как говорится, их в дверь, а они – в окно», – отметил Матвейчев.
Политолог Владимир Корнилов также отмечает: решение о признании «Британского совета» нежелательной организацией назрело давно. «Тесные связи этой структуры со спецслужбами Британии почти и не скрывались. Совет был способом мягкой разведки для Лондона.
Россия – не единственная страна, которая принимала меры против объединения.
Не только нам очевидно, чем занимается организация помимо заявленных «образовательных и гуманитарных целей». Все больше и больше государств понимают, что имеют дело с мировым злом. Это абсолютно верная оценка», – добавил эксперт.
«Британский совет» и Oxford Russia Fund, а также такие структуры, как «Гете-институт» (признан нежелательным в России) и «Альянс Франсез», – инструменты, как заявляется, мягкой силы западных государств. Всякий раз, когда такие организации «приходят» в регионы, первое, что они делают – идут в университеты и пытаются привлечь к своей деятельности преподавателей и молодых студентов, а также журналистов и политиков», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Затем через них продвигаются интересы Британии, Германии, Франции. «Другими словами, с помощью деятельности таких организаций эти страны вмешиваются во внутренние дела других государств», – уточнил собеседник. Говоря о «Британском совете», политолог напомнил, что Россия семь лет назад объявила о прекращении его деятельности.
«Однако своей внешнеполитической активностью англичане пытаются замедлить или повернуть вспять процесс угасания Британии как мировой державы. В этом смысле британские разведчики пока еще сохраняют опыт предыдущих столетий: цинизм, прагматизм, умение работать с элитами других стран»,
– детализировал спикер. Признание Генпрокуратурой нежелательной работу совета эксперт также счел закономерным решением. «Речь идет о враждебной организации, которая вмешивалась в дела России. Даже если она формально числилась как самоуправляемая, фактически ее участники жили за счет грантов из бюджета Британии – одной из самых недружественных по отношению к Москве страны», – акцентировал Ткаченко.
Он, как и Матвейчев, не исключает связь между недавними терактами и заявлением Генпрокуратуры: британцы курируют украинских диверсантов, параллельно ведя подрывную деятельность в России. Кроме того, «Британский совет» «чувствует себя прекрасно» в некоторых странах бывшего Советского Союза. Поэтому если государства последуют примеру России, то влияние Лондона в Евразии сократится.
«Британский совет» всегда был ширмой, своеобразным прикрытием для деятельности спецслужб Лондона, напоминает депутат Госдумы Андрей Луговой. «Конечно, организация работала и над культурно-образовательными программами. В частности, она создавала курсы преподавания английского языка, через которые, в том числе, агентов вербовала и MI-6», – рассказывает он.
«Поэтому признание «Британского совета» нежелательной организацией – давно назревший шаг,
о необходимости которого много говорил в том числе и я. Более того, деятельности данного объединения я даже посвятил отдельную серию в собственном проекте «Личный враг короля». Причем эта проблема характерна не только для России», – замечает собеседник.
«С чрезмерным влиянием Лондона сталкивались многие страны. Например, мы рассказывали о программе «Стипендии Чивнинг», в рамках которой Британия отбирала наиболее талантливых студентов со всего мира и приглашала их на обучение в вузы Соединенного Королевства», – говорит депутат.
«Но, в результате долгой поготовки мы наконец-то сорвали маски с совета. В связи с этим хотел бы напомнить гражданам нашей страны о необходимости крайне внимательно подходить к сотрудничеству с любой организацией, в деятельность которой может быть вовлечена Британия. Необходимо помнить о собственной безопасности и безопасности страны», – заключил Луговой.