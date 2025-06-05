После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
ФСБ: «Британский совет» собирал данные о войсках в Донбассе через беженцев
ФСБ России сообщила об использовании украинских беженцев «Британским советом» (The British Council, признан нежелательной организацией в России) для сбора разведданных о ситуации и войсках в Донбассе.
ФСБ заявила, что «Британский совет» (The British Council, признан нежелательной организацией в России) организовал сбор разведывательной информации о Донбассе и Новороссии через украинских беженцев, передает ТАСС.
По данным российской спецслужбы, представители организации задействовали родственные и личные связи беженцев для получения сведений о ситуации в новых регионах и дислокации российских войск.
В ФСБ считают, что после начала спецоперации на Украине деятельность «Британского совета» приобрела подрывной характер, включая работу по сбору разведданных.
Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» нежелательной в России.
ФСБ установила участие организации в операциях западных спецслужб под видом помощи в разрешении конфликтов, продвижения молодых политиков и навязывания западных нетрадиционных ценностей.
В Госдуме обосновали вредительство «Британского совета» интересам России.