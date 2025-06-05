В Госдуме обосновали вредительство «Британского совета» интересам России

Депутат Матвейчев: «Британский совет» занимался выращиванием в России агентов влияния

Tекст: Анастасия Куликова

«Британский совет», признанный Генпрокуратурой нежелательным в России, провозглашал себя организацией по культурным связям и образовательным возможностям. Но не стоит обманываться: структура лишь прикрывалась просветительскими мероприятиями и обучением английскому языку», – отметил Олег Матвейчев, депутат Госдумы.

По его словам, на деле организация занималась «выращиванием» и вербовкой агентов влияния. «Одним из направлений деятельности совета был так называемый «вип-туризм». В рамках программы российских политиков и чиновников, ученых возили в Англию, где их знакомили с лордами, всячески обхаживали. Им объясняли интересы Лондона. Нередко из таких поездок они возвращались «кротами» MI6», – детализировал собеседник.

Признание нежелательной работу «Британского совета» парламентарий счел закономерным. «Такой статус накладывает ряд ограничений, среди которых – запреты открывать в России структурные подразделения, проводить финансовые операции, распространять информационные материалы через СМИ», – напомнил парламентарий. Матвейчев подчеркнул: эти меры делают работу совета в нашей стране практически невозможной.

Собеседник допускает связь между заявлением Генпрокуратуры и ФСБ в адрес Британии и недавними терактами, совершенными Украиной. Он напомнил, что Лондон обеспечивает личную охрану Владимира Зеленского. Кроме того, британские советники находятся в штабах ВСУ. «Украинцы – это инструмент в руках англичан. С приходом к власти в США Дональда Трампа, когда американское присутствие в Киеве в значительной степени уменьшилось, Британия и вовсе не сдерживается», – считает депутат.

«Всевозможные провокации, теракты, диверсии – это фирменный стиль Лондона. Поэтому нам не нужно фокусироваться на исполнителях, а следует иметь в виду, кто за ними стоит. Возможно, тот же «Британский совет» – как подразделение разведки Британии – каким-то образом координировал действия преступников, совершивших теракты в Брянской и Курской областях, а также атаку на российские аэродромы», – допустил Матвейчев.

Спикер также поддержал заявление ФСБ с призывов к дружественным странам купировать работу британской организации. «Среди адресатов этого заявления – страны Средней Азии. Некоторые из них еще допускают работу таких структур, думая, что те их не обманут. Но важно понимать: истинная цель Британии на этом направлении – стравить Россию с этими государствами в будущем, когда украинский актив будет исчерпан», – предупредил парламентарий.

Впрочем, как считает собеседник, чтобы противостоять этой угрозе, нужна системная работа. «Если в странах Средней Азии, последовав примеру Москвы, заблокируют «Британский совет», англичане могут задействовать другие организации – в том числе, скрытые. Да, ущерб Лондону будет нанесен, но, к сожалению, это не означает, что влияние англичан сойдет на нет. Будут влиять другими способами: как говорится, их в дверь, а они – в окно», – заключил Матвейчев.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательным в России «Британский совет» (The British Council). В российском надзорном ведомстве напомнили, что, позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Британии, организация подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом, по данным ведомства, активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в РФ ЛГБТ-движение, реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики России. Среди целей совета ГП назвала «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».

В ФСБ сообщили, что «Британский совет» используется спецслужбами Британии для проведения операций против суверенитета других стран, и посоветовала дружественным Москве странам на это отреагировать.

Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Выявлены преподаватели вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности.

Напомним, «Британский совет» осуществлял деятельность в России с 1992 года. Он прекратил работу в стране в 2018 году. Тогда российский МИД предписал ему сделать это в качестве одной из ответных мер на высылку российских дипломатов из Британии по «делу Скрипалей». В 2024 году ФСБ заявила, что организация причастна к разведдеятельности в интересах Украины. По версии спецслужбы, организация занимается вербовкой российских граждан и украинских беженцев, отмечал «Интерфакс».