ФСБ обвинила Британию в разжигании мировых кризисов и войн

Tекст: Вера Басилая

ФСБ заявила, что Великобритания является ключевым источником мировых кризисов, провокаций и разжигания войн, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что Лондон не только организует государственные перевороты, но и ослабляет собственных союзников, стравливая нации и препятствуя урегулированию конфликтов, к началу которых сам имеет отношение.

По информации ФСБ, «Британский совет» (признан нежелательной организацией в России) участвует в секретных операциях, маскируемых под помощь в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политиков и распространение западных нетрадиционных ценностей.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что культурные и образовательные проекты Британии впоследствии используются для вмешательства во внутренние дела других стран, что угрожает их суверенитету и территориальной целостности.

Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» нежелательной на территории России.

Организация является основным инструментом влияния Лондона. По данным ФСБ, «Британский совет» задействуют спецслужбы Британии в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.

ФСБ установила участие организации в операциях западных спецслужб, в том числе под видом помощи в разрешении конфликтов, продвижения молодых политиков и навязывания западных нетрадиционных ценностей.

В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.