Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций

Tекст: Евгений Поздняков

Британия планирует провести крупную диверсию против перевозящего российскую нефть танкерного флота. Как сообщает Служба внешней разведки (СВР), главная цель операции Лондона – вынудить Вашингтон принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов. Старт кампании должен дать «резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами».

Так, приводится два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает организацию аварии «неугодного» танкера в одном из «узких мест морских коммуникаций». По мнению Британии, разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера смогут предоставить НАТО основания для проверки плавсредства на соответствие требованиям безопасности.

Согласно второму сценарию, Лондон попытается поджечь танкер при отгрузке энергоресурсов в «порту дружественного России государства». Возгорание должно нанести серьезный урон транспортной инфраструктуре страны-покупателя, а также станет причиной поломок других судов, что потребует начала международного расследования.

Оба варианта предполагают, что импортеры российской нефти станут «косвенными виновниками трагедии», что и позволит Штатам выступить с предложением о введении «максимально жестких вторичных санкций» в их отношении. При этом для организации диверсии планируется привлечение союзников Лондона по НАТО. Исполнителями же операции выступят «украинские силовики».

Напомним, еще в начале июля издание Financial Times писало, что британские власти ежемесячно проверяют в проливе Ла-Манш более 40 танкеров. Причина задержки транспорта – подозрения в перевозке российской нефти в обход западных санкций. По данным газеты, с октября 2024-го по июнь 2025 года были задержаны 343 танкера.

Тем не менее Лондон – не единственный член НАТО, пытающийся «добраться» до теневого флота Москвы. В мае Эстония попыталась задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона. Судно, вышедшее из индийского порта Сикка и направлявшееся в Россию, преследовали патрульные корабли, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

Таллин пытался заставить судно направиться в морскую зону, где власти Эстонии смогли бы провести процедуру задержания. Однако его экипаж не поддался на провокации, сохранив исходный курс. Командование прибалтийской республики угрожало экипажу тараном, а также пыталось высадить на борт десант с вертолета. Кроме того, в последнее время и ЕС вводит множество санкций против танкеров.

«Перечисленные СВР сценарии, на мой взгляд, являются одинаково опасными. Теоретически, Лондон действительно может заминировать трюм одного из танкеров и подорвать его где-нибудь в районе Мальты. Мы уже видели схожие операции. Например, в Ленобласти силами Запада был организован теракт на судне, перевозившем аммиак», – напоминает экономист Иван Лизан.

«С экологической точки зрения, последствия подобных действий могут быть катастрофическими, однако их политическая целесообразность вызывает немало вопросов. Чего британцы пытаются добиться? Вынудить Китай и Индию отказаться от российских энергоресурсов? Не выйдет – закупки нашей нефти критически важны для экономики этих стран», – считает он.

«Что касается ЕС, то объединение самостоятельно разорвало сотрудничество с Москвой

в данной сфере. Какие-то дополнительные импульсы Брюсселю здесь не нужны. Создание же повода для введения вторичных санкций – тоже сомнительное занятие. Проблема лежит не в русле политической воли для организации ограничений, а в самом подходе к их инициации», – поясняет собеседник.

«Ведь долгие годы США и их союзники карали с помощью санкций «общепризнанных» злодеев. Вашингтону удалось продать образ «ужасной» Москвы обывателям коллективного Запада. Поэтому выдвижение ограничений против нас по крайней мере, смотрится органично и логично», – добавляет эксперт.

«Но Китай и Индия в военных конфликтах в настоящий момент участия не принимают. Вся их вина заключается лишь в том, что они закупают российскую нефть. Между тем, население каждого из этих государств превышает один млрд человек. Соответственно, у них имеется базовая потребность в огромном количестве энергоресурсов», – объясняет он.

«Предоставить их в таком же количестве и по тем же ценам, что и Москва, никто не сможет. Соответственно, Запад намеревается наказать Пекин и Нью-Дели только за то, что они обеспечивают достижение собственных национальных интересов.

Это абсурд, превращение которого в реальность значительным образом обвалит международное доверие к США.

Но даже если не вдаваться в столь высокие материи, вторичные санкции в отношении КНР полностью лишат Вашингтон возможности заключения дальнейших торговых сделок с Пекином. Это чрезмерно высокий риск, идти на который ради призрачного шанса уколоть Москву Дональд Трамп не готов», – акцентирует эксперт.

«России же при идеальном стечении обстоятельств стоило бы поймать исполнителей планов Лондона и выудить из их уст информацию о полной структуре организации диверсии. Однако после обнародования доклада СВР не думаю, что Британия будет готова претворить в жизнь задуманное», – подчеркивает Лизан.

В то же время Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), оценивает экономические риски России от реализации планов Британии как «крайне высокие». «Лондон нуждается в конкретном примере того, почему торговля с Москвой несет опасности для международной общественности», – поясняет он.

«Загрязнение окружающей среды в этом плане – вполне рабочий инструмент

давления на позицию разных государств. Поэтому взрывы, о которых сообщила СВР, вполне вероятны. Кроме того, за последнее время уже имели место схожие инциденты в нескольких отечественных портах», – делится собеседник.

«Нам есть о чем беспокоиться. Тем более что после подрыва "Северных потоков" говорить об излишней паранойе в этой сфере неблагоразумно. Введение дополнительной системы безопасности и усиление мер проверки танкеров – полностью обоснованные действия», – предположил Юшков.

Эстония уже пыталась бороться с перевозкой российской нефти, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «Однако Москва дала Таллину четко понять, что подобные "маневры" ничем хорошим не кончатся. Теперь же Запад решил пустить в игру рыбу покрупнее. Британия исторически специализировалась на осуществлении диверсий по всему земному шару», – сказал он.

«Конечно, планы Лондона можно назвать дерзкими.

Если бы подобная информация всплыла в марте или апреле, думаю, Дональд Трамп был бы взбешен наглостью Туманного Альбиона. Он наверняка попытался бы лично поговорить с Киром Стармером и вынудить его отказаться от организации подрыва танкера», – рассуждает собеседник.

«Но тогда глава Белого дома был на коне. Сегодня же в Штатах его "кусают" все, кому не лень. Он потерял задор первых месяцев своего президентства, и это отчетливо видно в его позиции по конфликту на Украине. С каждой неделей она становится все более похожей на политику предыдущей администрации США», – отмечает эксперт.

«Трамп переходит к давлению на Москву, а значит, планы Лондона могут прийтись вполне кстати. Более того, диверсия не испортит диалога Британии и с другими европейскими державами. Запад сегодня пребывает в крайне аморфном состоянии: конфликты внутри лагеря Вашингтона и Брюсселя искусственно стихают», – добавляет он.

«Новость о прослушке офиса экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца, подрыв "Северных потоков" – любое из этих событий, произойди оно хотя бы десять лет назад, рискнуло бы обернуться колоссальным конфликтом, в пучине которого потонули бы многие из политиков. Но сегодня подобного резонанса нет», – уточняет собеседник.

«Поэтому у Лондона руки более чем развязаны.

Более того, американские чиновники – сторонники жесткого курса в диалоге с Россией, – вероятно, были поставлены в известность о планах Британии. Самого же Трампа предупреждать и не требуется: осенью он рискует утратить лояльность Конгресса, что, де-факто, обрушит его власть», – полагает Дробницкий.

Западные страны давно пытаются «очернить» танкеры, которые используются Россией для транспортировки энергоресурсов, рассказывает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«В ход идет все: критикуют места регистрации судов, находят "ошибки" в страховании. Однако поскольку подобные вещи не могут убедить весь мир в необходимости отказа от сотрудничества, британцы решили попытаться устроить яркую диверсию. Но отечественные компании и перевозчики тоже «не лыком шиты». Уверен, Москва найдет способ не допустить осуществления плана противников», – заключил Митрахович.